Míra inflace v Turecku se v říjnu znovu zvýšila, dostala se na 85,5 procenta

Míra inflace v Turecku se v říjnu znovu zvýšila, v meziročním srovnání se dostala na 85,5 procenta ze zářijové hodnoty 83,5 procenta. Oznámil to dnes turecký statistický úřad. Ceny se v Turecku prudce zvyšují už asi rok, před dvěma lety byla míra inflace nad 11 procenty. Nyní je na dalším maximu za 24 let.



Pro srovnání - meziroční míra inflace v České republice činila v září 18 procent. V meziměsíčním srovnání se ceny v Turecku zvýšily o 3,5 procenta.



Tempo růstu cen ukazují především ceny výrobců. Ty se v říjnu meziročně zvýšily o 157,7 procenta. Výrobní ceny se pak s časovým posunem promítají do cen pro koncové zákazníky.



V Turecku se na vysoké míře inflace podílí více faktorů. Stojí za ní už delší dobu slabá lira, která zdražuje dovážené zboží. Zásobování komplikují problémy dodavatelských řetězců, částečně kvůli válce na Ukrajině pak stoupají i ceny energií a surovin.



Turecká centrální banka na rozdíl od jiných centrálních bank nebojuje proti vysoké inflaci zvyšováním úrokových sazeb. Základní úrokovou sazbu naopak za poslední rok několikrát snížila.

