Rozbřesk: ČNB ponechá sazby bez změny, nová prognóza ukáže na delší stabilitu sazeb

Fed zvýšil úrokové sazby do pásma 3,75-4,0 %, ale jeho šéf si nemyslí, že by politika americké centrální banky byla přehnaně utažená. Jinak řečeno restrikce Fedu budou pokračovat i na několika příštích zasedáních, byť již nemusí probíhat tak zběsilým tempem jako dosud.



Fed tentokrát svůj komentář k rozhodnutí prakticky nezměnil - pouze jej rozšířil o souvětí, které říká, že vedení centrální banky (také) vezme v úvahu kumulativní efekt restrikce a to (včetně) zpoždění, se kterými měnová politika ovlivňuje ekonomickou aktivitu, inflaci a finanční podmínky. Tato sice vyvolala určité zmatení, které ovšem šéf Fedu Powell rychle jestřábím stylem rozptýlil, když uvedl, že jeho instituce rozhodně neuvažuje o jakékoliv pauze v cyklu zvyšování úrokových sazeb. Tím hlavním, čím se podle Powella američtí centrální bankéři zabývají, je nalezení terminální úrovně oficiálních sazeb v tomto cyklu. Powell přitom varoval, že pokud by vedení Fedu vzalo v úvahu poslední makro-čísla, tak by terminální úroveň sazeb byla výše, než jak ji vidí dosud platná zářijová prognóza (neboli na úrovni 4,75 %). To byl také nejvíce jestřábí vzkaz, který od šéfa Fedu včera zazněl, přičemž Powell jej dokonce v průběhu své tiskovky neváhal zopakovat.



Pokud tedy existuje vážné riziko, že američtí centrální bankéři hodlají v příští prognóze posunout jimi odhadovaný vrchol sazeb na 5 % (či dokonce výše), pak bude prosincové zasedání FOMC extrémně důležité tak, jako předtím příchozí měsíční data za inflaci a trh práce. Připomeňme že 14. prosince, kdy Fed zasedá, budou zveřejněny ještě dva měsíční reporty spotřebitelských cen a obdobně dvoje oficiální statistiky z trhu práce. Pokud se přitom nestane zázrak a Fed z těchto reportů neusoudí, že inflace a trh práce výrazně ochlazuje, tak budou trhy až do posledního okamžiku žít v napětí, zda nepřijde (již páté) zvýšení o dalších 75 bazických bodů, respektive zdali vrchol úrokového cyklu nebude v USA tentokrát na(d) 5 %.



*** TRHY ***



Koruna

ČNB na dnešním zasedání s vysokou pravděpodobností ponechá sazby beze změny - holubičí většina v bankovní radě je zdá se pevná a v tuto chvíli věří, že úrokové sazby jsou dostatečně vysoké na to, aby tlumily inflaci. Nová prognóza přinese sice revizi letošního růstu směrem vzhůru (náš odhad 2,5 %) a lehce vzhůru bude posunuta i trajektorie pro mzdy. Základní narativ holubic o klesající spotřebě to v tuto chvíli ovšem dostatečně nezpochybní (odhad růstu na příští rok navíc může být revidován lehce dolů).

Na rozdíl od ČNB čekáme při stávajícím nastavení měnové politiky větší setrvačnost inflace v roce 2023 a 2024, to však pravděpodobně listopadová revize prognózy neukáže. ČNB i tak asi bude komunikovat nutnost držet úrokové sazby delší dobu stabilní na současných úrovních.

Směrem ke koruně je pro centrální banku potěšující, že poslední týdny nemusela intervenovat na její podporu (likvidita bankovního systému je relativně stabilní). Uvidíme, zda nepůjde nervozita vzhůru během dnešní seance.



Eurodolar

Dolar včera v noci zpevnil v reakci na velmi jestřábí vystoupení J. Powella na tiskové konferenci po zasedání Fedu. Vypadá to totiž, že Fed je na rozdíl od ECB neochvějně odhodlán stlačit inflaci zpět ke 2 % a nebojí se komunikovat, že bude v případě potřeby zvyšovat sazby více, než si trh donedávna myslel.

Dnes bude trh ještě vstřebávat dozvuky včerejšího zasedání s tím, že dalším mezníkem mohou být eventuálně zítřejší čísla z amerického trhu práce.



Akcie

Investoři se včera konečně dočkali dlouho očekávaného výsledku zasedání Fedu. Vystřízlivění přišlo krátce poté, co J. Powell řekl, že je zatím velice předčasné hovořit o přerušení cyklu zvyšování sazeb na každém zasedání. Následky tiskové konference byly drastické, když index S&P 500 z denního maxima propadl o 134 bodů, aby nakonec zavřel o 2,5 % slabší. Technologický Nasdaq odepsal dokonce přes 3 %, zatímco DJIA se s touto situací vypořádal o poznání lépe, když ztratil 1,5 %.