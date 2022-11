ČNB a Britové rozhodují o sazbách. Po Fedu ale nálada riziku nepřeje. Evropské futures v červeném

Evropské akciové futures klesají a také asijské obchodování s akciemi bylo v mínusu. Těžké ztráty ve středu utrpěla také Wall Street. Ochota riskovat vyprchává poté, co šéf Fedu Jay Powell prohlásil, že Fed bude zvyšovat úrokové sazby více, než se očekávalo dřív.

Článek se odemkne 03.11.2022 9:50

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.



V rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi.



Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více