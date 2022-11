Powell to odehrál dobře, na trzích však i dnes vidíme zklamání

Včerejší jednání Fedu vedlo k propadu akciových i dluhopisových trhů, přičemž pomohlo k novým ziskům dolaru. Byla centrální banka tolik jestřábí, nebo si tržní hráči dělali nepodložené naděje na příznivý výsledek? Podle nás spíše to druhé a máme zato, že Jerome Powell komunikaci po tomto zasedání aspoň z pohledu měnové politiky odehrál velmi dobře.

Nová pasáž v doprovodném textu k rozhodnutí nejprve trhy naladila, neboť naznačovala větší opatrnost s dalším utahováním politiky a potenciálně menší kroky při příštím zvedání sazeb. Konference předsedy Powella však ujistila, že k žádnému holubičímu obratu nedochází.

Šéf Fedu dokázal na jednu stranu sdělit, že od příště jsou možné menší kroky ve zvedání sazeb, na druhou stranu ale tuto informaci vyvážil tak, aby to nevypadalo, že jde o počátek otočky: Nechal si otevřenou možnost pokračovat dál po 75 bodech a pomalejší utahování vztáhnul k prosinci či únoru. Dále zdůraznil, že vrchol sazeb bude zřejmě výš, než ukazovala zářijová prognóza. A trval také na tom, že žádné snižování není na obzoru. Ještě více přitom kladl důraz na to, že předčasné uvolnění by mohla být velká chyba. Navíc dodal, že v případě přílišného utažení politiky má banka nástroje k nápravě, čímž jen ujistil, že ze svých plánů nechce jen tak slevit.

Celkově vzato poselství není o moc více jestřábí než to minulé. Hlavním prvkem by asi bylo prohlášení, že vrchol sazeb bude výš. Jenže s tím trh už dopředu počítal, byl nastavený na vrchol sazeb nad 5 pct a tento předpoklad se ani po jednání příliš vzhůru neposunul. Powell ovšem správně nechal možnosti otevřené a trhy tím pádem v nejistotě. Zabránil tím nechtěnému uvolnění měnových podmínek, které by narušilo boj s inflací. Podmínky se po jednání naopak utáhly, ale nikoli dramaticky. Trh by se měl postupně srovnat s tím, že mu Powell neřekl, co chtěl slyšet.

Spekulace o otočce Fedu z trhu podle nás nevymizí a příležitostně se budou vracet třeba se slabšími daty. Mohou být ale slabší, takže bychom mohli vidět větší akcent na nepříznivé důsledky pro ekonomiku a na rostoucí riziko, že utažená měnová politika odhalí nějaký systémový problém.

Dopad včerejších informací je na trzích znát i dnes dopoledne. Evropské akcie však registrují relativně malé ztráty a americké futures jsou jen nepatrně v záporu. Horší je to na dluhopisech, jejichž výnosy poskočily v Evropě asi o 10 bps výš a třeba americká 2Y splatnost míří nahoru o dalších 9 bodů. Eurodolar klesl na 0,9760. Koruna proti euru zůstává celkem v klidu a obchoduje se lehce nad 24,50.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5283 0.0013 24.5586 24.5064 CZK/USD 25.1405 0.6163 25.1610 24.9190 HUF/EUR 409.4608 0.4201 410.8316 406.4589 PLN/EUR 4.7098 0.1044 4.7153 4.7035

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1401 -0.2226 7.1895 7.1355 JPY/EUR 144.6095 -0.4252 144.8980 144.5340 JPY/USD 148.2605 0.2400 148.3060 147.1140

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8656 0.4048 0.8678 0.8607 CHF/EUR 0.9877 0.3286 0.9879 0.9841 NOK/EUR 10.3250 0.5551 10.3270 10.2398 SEK/EUR 10.9381 0.2957 10.9406 10.8925 USD/EUR 0.9754 -0.6362 0.9810 0.9751

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5898 0.9221 1.5898 1.5691 CAD/USD 1.3770 0.4222 1.3772 1.3683