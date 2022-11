Nobelista Spence k akciím: Rostoucí sazby činí vzdálené zisky bezcennými

Ekonom Michael Spence z General Atlantic se domnívá, že v globální ekonomice došlo k výraznému strukturálnímu posunu a již se nelze spoléhat na pozitivní nabídkové šoky tak jako v minulosti. Pomoci může produktivita tažená novými technologiemi, jde ale o dlouhodobé téma, které moc nepomůže v současných snahách o snížení inflace (viz první část rozhovoru zde). Co dalšího by mohlo být ku prospěchu?



Spence hovořil o daňových změnách, které by pomohly zvýšit investice a následně produktivitu ve firemním sektoru. Americká vláda se podle něj přitom tímto směrem již částečně posouvá. Významným tématem je pak změna energetického mixu a přechod směrem k obnovitelným energiím. Spence dostal dotaz, zda jsou tyto snahy nevyhnutelně inflační. Tedy zda tento posun přinese vyšší inflační tlaky. Ekonom míní, že krátkodobě to je možné, ovšem v delším období je odpověď jednoznačně záporná.



„Je to jiný růstový a ekonomický model,“ řekl Spence ve vztahu ke změnám v energetice a následně v celém hospodářství. V krátkém období podle něj přechod na nový model vyžaduje globální investice ve výši asi 3 bilionů dolarů. Z toho by mohla být asi polovina na vládním sektoru. K tomu ekonom doplnil, že se nyní nacházíme v situaci rostoucích vládních dluhů a sazeb. A tudíž se nabízí otázka: „Jak to vlastně uděláme?“



Velmi důležité jsou podle ekonoma tržní signály a není dobré je ignorovat. Uvedl to v souvislosti s vývojem ve Velké Británii. Co pak říkají signály v USA? Spence míní, že vývoj na akciových trzích je nyní částečně dán předchozími příliš vysokými valuacemi. Ty vyplynuly z nerealistických očekávání nastavených během pandemie. Týká se to zejména technologických akcií. Zde není podle ekonoma příčina k obavám, a to ani na straně Fedu. Na co by si ale centrální banka měla dávat pozor, je „vážné přestřelení“ v monetárním utahování.



K vývoji na akciích ekonom dodal, že nyní kvůli rostoucím sazbám roste i požadovaná návratnost, což se projevuje negativně zejména u růstových titulů. „Zisky ve vzdálené budoucnosti to totiž dělá bezcennými,“ míní Spence. K tomu se přidávají obecné obavy z poklesu tempa růstu, které se také projevují na akciovém trhu. Tomu by ale Fed neměl věnovat přílišnou pozornost.



Americká centrální banka by podle ekonoma měla nejpozorněji sledovat to, co dělá stahování likvidity s některými citlivými místy na trhu. Měla by se totiž vyvarovat toho, aby tato místa kvůli nedostatečné likviditě přestala správně fungovat. Spence ovšem míní, že Fed si toho je dobře vědom a jedná odpovídajícím způsobem.



Zdroj: Bloomberg