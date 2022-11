Fed: Vrchol sazeb je výše, než se nám zdálo v září

Fed zvýšil úrokové sazby do pásma 3,75-4,0 %, ale jeho šéf si nemyslí, že by politika americké centrální banky byla přehnaně utažená. Jinak řečeno, restrikce Fedu bude pokračovat i na několika příštích zasedáních, byť již nemusí probíhat tak zběsilým tempem jako dosud.

Fed tentokrát svůj komentář k rozhodnutí prakticky nezměnil - pouze jej rozšířil o souvětí, které říká, že vedení centrální banky (také) vezme v úvahu kumulativní efekt restrikce, a to (včetně) zpoždění, se kterými měnová politika ovlivňuje ekonomickou aktivitu, inflaci a finanční podmínky. Tato sice vyvolala určité zmatení, které ovšem šéf Fedu Powell rychle jestřábím stylem rozptýlil, když uvedl, že jeho instituce rozhodně neuvažuje o jakékoliv pauze v cyklu zvyšování úrokových sazeb. Tím hlavním, čím se podle Powella američtí centrální bankéři nyní zabývají, je ovšem nalezení terminální úroveně oficiálních úrokových sazeb v tomto cyklu. Powell přitom varoval, že pokud by vedení Fedu vzalo v úvahu poslední makro-čísla, tak by terminální úroveň sazeb byla výše, než jak ji vidí dosud platná zářijová prognóza (neboli na úrovni 4,75 %). To byl také nejvíce jestřábí vzkaz, který od šéfa Fedu včera zazněl, přičemž Powell jej dokonce v průběhu své tiskovky neváhal zopakovat.

Pokud tedy existuje vážné riziko, že američtí centrální bankéři hodlají v příští prognóze posunout jimi odhadovaný vrchol sazeb na 5 % (či dokonce výše), pak bude prosincové zasedání FOMC extrémně důležité, stejně tak jako předtím příchozí měsíční data o inflaci a trhu práce. Připomeňme, že 14. prosince, kdy Fed zasedá, budou zveřejněny ještě dva měsíční reporty spotřebitelských cen a obdobně dvoje oficiální statistiky z trhu práce. Pokud se přitom nestane zázrak a Fed z těchto reportů neusoudí, že inflace a trh práce výrazně ochlazuje, tak budou trhy až v do posledního okamžiku žít v napětí, zda nepřijde (již páté) zvýšení o dalších 75 bazických bodů, respektive zdali vrchol úrokového cyklu nebude v USA tentokrát na(d) 5 %.