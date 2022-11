Akcie v USA pod tlakem přísnější monetární politiky

Akcie v zámoří se před pátečními údaji o zaměstnanosti propadly kvůli obavám z hlubší recese, neboť se očekává, že Fed bude držet sazby na vyšší úrovni déle tak, aby zkrotil inflaci. Index S&P 500 zaznamenal čtvrtý pokles v řadě, přičemž jej táhly dolů velké technologické společnosti, zatímco výnosy státních dluhopisů rostly. se propadl o více než 4 % a utrpěl nejdelší propad od roku 2019. Výnosová křivka státních dluhopisů dosáhla nových rekordů inverze a dotkla se úrovně, kterou jsme mohli naposledy vidět v 80. letech, kdy Fed agresivně zpřísňoval svoji politiku. Inverzní výnosové křivky v minulosti většinou předcházely hospodářskému poklesu.



Swapy, které odkazují na budoucí zasedání Fedu, naznačují očekávanou maximální sazbu nad 5,1 % kolem poloviny roku 2023. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti se pohybovaly kolem historicky nejnižších úrovní, což posílilo to, co předseda Fedu Jerome Powell označil za "přehřátý" trh práce. Trhy se oprávněně zajímají spíše o konečnou úroveň sazeb než o tempo jejich zpřísňování. Hospodářský růst bude pravděpodobně pokračovat ve zpomalování až do začátku nového roku.