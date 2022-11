Britská vláda šetří, přezkoumá projekt jaderné elektrárny i novou železnici

Britská vláda se snaží snížit výdaje a přezkoumává mimo jiné i výstavbu jaderné elektrárny Sizewell C v hrabství Suffolk na východě Anglie. Informovala o tom dnes BBC. Plánovaná elektrárna měla zajišťovat až sedm procent celkové potřeby elektřiny v Británii, kritici však tvrdí, že bude drahá a její výstavba potrvá roky. Otazník visí i nad vysokorychlostní železnicí na severu Anglie. Vláda pod vedením nového premiéra Rishiho Sunaka má představit své daňové a výdajové plány 17. listopadu.



"Přezkoumáváme každý velký projekt, včetně Sizewell C," řekl BBC jeden z vládních úředníků. Jednání o získání finančních prostředků pro jadernou elektrárnu podle všeho ale pokračují. Očekává se, že elektrárna začne vyrábět elektřinu v roce 2030.



Mluvčí ministerstva financí uvedl, že realizace infrastrukturních projektů je prioritou. "Stavba trati HS2 (mezi Londýnem a Birminghamem) je v plném proudu, nepřekračuje rozpočet a umožní vytvořit 28.000 pracovních míst. V nejbližších letech také chceme schválit alespoň jeden velký jaderný projekt a usilujeme o urychlení realizace přibližně 100 velkých infrastrukturních projektů v celé Británii," řekl.



Nový ministr obchodu a energetiky Grant Shapps ale naznačil, že nedávné závazky bývalé premiérky Liz Trussové současná vláda s velkou pravděpodobností omezí. Trussová mimo jiní slíbila, že v severní Anglii vybuduje rozsáhlý železniční systém, teď se ale očekává, že plány na železniční trať označovanou Northern Powerhouse Rail budou zredukovány.



Elektrárně Sizewell C na pobřeží Suffolku dala vláda zelenou v červenci. "Plnou podporu" jí minulý měsíc přislíbili Trussová a francouzský prezident Emmanuel Macron. Projektu se má zhostit francouzská energetická společnost , která se podílí též na stavbě jaderné elektrárny Hinkley Point C v hrabství Somerset. Elektrárna by podle mohla vyrábět elektřinu asi pro šest milionů domácností.



Nové velké jaderné elektrárny jsou klíčovou součástí vládní strategie, která má pomoci snížit závislost Británie na fosilních palivech. Někdejší premiér Boris Johnson prohlásil, že jeho záměrem je postavit v příštích osmi letech osm nových reaktorů. Odklon od tohoto postoje by znamenal zásadní změnu v energetické politice.



Během letní kampaně na post lídra Konzervativní strany se Sunak zavázal, že bude podporovat Johnsonův plán na výstavbu osmi nových reaktorů, připomněla BBC. "Pokud je nám známo, na projektu (Sizewell C) se stále pracuje," uvedl zdroj z odvětví.

