Erste a Komerční banka dostaly nové cílové ceny, NortonLifeLock mění jméno na Gen Digital a futures jsou v červeném

Group Bank podepsala prostřednictvím své dceřinky České spořitelny dohodu o možné koupi místních úvěrů Sberbank CZ. Erste spolu s Komerční bankou také dostala nové cílové ceny. NortonLifeLock si po fúzi s Avastem změnil svůj název na Gen Digital. Cenový strop už by pro EU nemusel být tím nejlepším nástrojem na řešení energetické krize a bývalý americký prezident Donald Trump řekl, že příští týden učiní „velké oznámení“. Futures jsou dnes v záporných hodnotách.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,6 % a DAX -0,1 %.



Erste Group Bank podepsala prostřednictvím své dceřinky České spořitelny dohodu o možné koupi místních úvěrů Sberbank CZ. Insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová podepsala s Českou spořitelnou smlouvu o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia banky v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun. Kupní cena činí 41,053 miliardy Kč. Předpokládá, že v případě úspěšného vypořádání prodeje v první polovině roku 2023 by mohlo dojít k výplatě pohledávek věřitelů formou částečného rozvrhu již ve druhé polovině roku 2023. Podepsanou smlouvu musí ještě schválit Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a předpokladem jejího dokončení je udělení další výjimky z amerického sankčního seznamu OFAC, když ta současná vyprší 12. prosince tohoto roku. Více ZDE.



Erste Bank získala několik nových cílových cen. zvyšuje cílovou cenu na 45 EUR ze 41 EUR a doporučení potvrzuje na "outperform", zvyšuje cílovou cenu na 49 EUR ze 47 EUR a doporučení potvrzuje na "buy" a potvrzuje cílovou cenu na 35 EUR i doporučení "buy".



Komerční banka dostala od vyšší cílovou cenu 1 100 Kč vs. původní 1 060 Kč, doporučení zvyšuje na "buy".



NortonLifeLock si po fúzi s Avastem změnil svůj název na Gen Digital.





Exekutiva EU naznačila, že cenový strop na dovážený zemní plyn už nepovažuje za nejlepší nástroj, jak zvládnout bezprecedentní energetickou krizi, a místo toho navrhla plán, který by rozložil prudce rostoucí náklady v čase. Mnohem větší náklady ponesou nejchudší země světa, které náhle vysoká poptávka Evropy vyřadila z trhu se zemním plynem. Země s rozvíjejícími se trhy nejsou schopny uspokojit dnešní ani zítřejší potřeby a nejpravděpodobnější důsledky – odstávky továren, častější a déletrvající výpadky elektřiny, podněcování sociálních nepokojů – by se mohly protáhnout až do příštího desetiletí.



Ministr financí Jeremy Hunt zvažuje získání zdroje příjmů z dědické daně, až 17. listopadu oznámí výdajové plány vlády Spojeného království ve snaze zaplnit fiskální mezeru v objemu 35 miliard liber. Hunt údajně uvažuje o zmrazení prahu při kterém se začíná platit dědická daň - tzv. „nulové pásmo“. Nulová sazba byla od roku 2009 stanovena na 325 000 GBP a na této úrovni měla zůstat až do roku 2025-6. Hunt prý zvažuje prodloužení zmrazení do let 2027-28.

Bývalý americký prezident Donald Trump řekl, že příští týden učiní „velké oznámení“ ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě. "V úterý 15. listopadu v Mar-a-Lago udělám velmi velké prohlášení," řekl Trump na shromáždění republikánského kandidáta do amerického Senátu JD Vance v Daytonu ve státě Ohio.