Erste nabídla koupit úvěrové portfolio Sberbank CZ. ČS už podepsala předběžnou smlouvu, cena je 41,1 miliardy Kč

Group Bank podepsala prostřednictvím své dceřinky České spořitelny dohodu o možné koupi místních úvěrů Sberbank CZ. Insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová podepsala s Českou spořitelnou smlouvu o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia banky v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun. Kupní cena činí 41,053 miliardy Kč. Předpokládá, že v případě úspěšného vypořádání prodeje v první polovině roku 2023 by mohlo dojít k výplatě pohledávek věřitelů formou částečného rozvrhu již ve druhé polovině roku 2023. Podepsanou smlouvu musí ještě schválit Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a předpokladem jejího dokončení je udělení další výjimky z amerického sankčního seznamu OFAC, když ta současná vyprší 12. prosince tohoto roku.

„Jestliže budou poskytnuty nutné regulatorní souhlasy k tomuto nákupu, budeme moci rozšiřovat silnou pozici České spořitelny na českém trhu,“ vysvětlil v prohlášení na webu Group Willi Cernko, CEO Group, která je vlastníkem České spořitelny. Podle by k vypořádání transakce za předpokladu získání nutných regulatorních souhlasů mohlo dojít nejdříve v prvním čtvrtletí 2023. "Stejně jako loňská koupě aktivit společnosti Commerzbank v oblasti firemních klientů v Maďarsku je tato transakce příkladem toho, jak cílené akvizice podporují organický růst Erste Group," dodal Cernko.

Pro úvěrové klienty Sberbank CZ se podpisem smlouvy zatím nic nemění. Až do úspěšného vypořádání prodeje jsou nadále povinni splácet své závazky jako doposud.



Nabídnutá kupní cena vychází z řízení, kterého se zúčastnilo několik zájemců. Nabídka České spořitelny společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ by měla podle Lužové dostačovat ke stoprocentnímu uspokojení Garančního systému finančního trhu, fyzických osob a malých a středních podniků. S velkou pravděpodobností pak i k více než 90procentnímu uspokojení pohledávek krajů, měst, obcí a velkých firem.



K dokončení prodejního procesu nemusí dojít, pokud se povedou soudní řízení o odvoláních, která někteří z věřitelů podali proti jmenování věřitelského výboru na schůzi věřitelů 6. a 7. října nebo bude příslušná smlouva o prodeji úvěrového portfolia spořitelně napadána žalobami věřitelů či budou prodej ohrožovat jiné soudní návrhy, upozornila správkyně.



"Insolvence Sberbank CZ patří mezi největší v historii ČR, a to jak finančním objemem, tak počtem věřitelů. Proto jsem velmi ráda, že se nám podařilo dosáhnout ve velmi krátké době tohoto mimořádného výsledku. Chtěla bych velmi ocenit odpovědný a profesionální přístup ze strany České spořitelny a také podporu řádného věřitelského výboru" uvedla Lužová. Připomněla, že každý spor značně ohrožuje a oddaluje termín zahájení výplaty všech věřitelů.



Zbytek úvěrového portfolia a ostatní aktiva Sberbank CZ, která nejsou součástí smlouvy o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia uzavřené s Českou spořitelnou, plánuje insolvenční správkyně nabídnout na začátku roku 2023 ostatním bankám i nebankovním společnostem.



Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem letošního srpna. Česká národní banka (ČNB) na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB již 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.



Nejhodnotnějším aktivem Sberbank je víc než 43.000 úvěrů. Banka má asi 3800 dlužníků z řad právnických osob a 31.500 dlužníků fyzických osob, z nichž je 13.300 dlužníků z hypotečních úvěrů.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Group