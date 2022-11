Republikáni podle projekcí získali většinu ve Sněmovně reprezentantů

Americká Republikánská strana získala většinu ve Sněmovně reprezentantů, vyplývá z projekcí televize CNN a dalších médií. Republikánské vítězství v dolní komoře přináší změnu rozložení moci ve Washingtonu, kde měli dva roky demokraté kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Současná šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová dnes bude se svými spolupracovníky mluvit o plánech do budoucna.



Podle projekcí republikáni zatím ve volbách z 8. listopadu získali 218 křesel ve Sněmovně reprezentantů, což je hranice potřebná pro dosažení většiny, demokraté získali nejméně 211 mandátů.



Kontrola nad Sněmovnou reprezentantů pro republikány znamená možnost více ovlivňovat zákonodárný proces a skrze parlamentní výbory zahájit sérii vyšetřování proti administrativě i rodině demokratického prezidenta Joea Bidena. V hledáčku některých republikánů je podnikání prezidentova syna Huntera, okolnosti loňského chaotického stažení americké armády z Afghánistánu nebo původ pandemie covidu-19, uvádí CNN.



Změna poměru sil ve Sněmovně reprezentantů znamená i změnu v jejím čele. Republikáni na post předsedy této komory nominovali svého dosavadního lídra v této komoře Kevina McCarthyho. Mluvčí nynější šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové Drew Hamill ve středu na twitteru napsal, že "předsedkyně o svých budoucích plánech bude se svými kolegy mluvit zítra (ve čtvrtek) ." Formálně se volba nového předsedy bude konat v lednu.



"Američané od nás chtějí výsledky. Budu spolupracovat s kýmkoliv, republikánem i demokratem, kdo se mnou bude bude ochotný konat pro americký lid," uvedl prezident Biden k projekcím naznačujícím, že republikáni získají většinu v dolní komoře. Tu republikánům zajistilo vítězství v kalifornském 27. volebním obvodu, za který získal mandát 46letý bývalý příslušník námořnictva Mike Garcia.



Americká média nicméně poukazují na to, že tyto volby jsou úspěchem spíše pro demokraty, kteří si zachovali kontrolu nad Senátem a předešli "rudé vlně" republikánů, kteří podle předvolebních průzkumů měli získat většinu v obou komorách Kongresu.



S blížícími se prezidentskými volbami v roce 2024 Republikánská strana také čelí rozhodnutí, zda zachovat širokou podporu bývalému prezidentu Donaldu Trumpovi, který již oznámil, že bude do nejvyššího úřadu znovu kandidovat. Trumpem podporovaní kandidáti 8. listopadu ovšem nedosáhli takových výsledků, které by rozptýlily vnitrostranické pochyby.



"Nezískali jsme dostatečnou podporu mezi nezávislými a umírněnými republikánskými voliči, protože mají dojem, že ve vedení naší strany panuje chaos a negativita," řekl listu The Mitch McConnell, který byl ve středu zvolen šéfem republikánské menšiny v Senátu.