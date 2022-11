Americké volby: Klání o Sněmovnu reprezentantů je těsnější, než se čekalo. O rozdělení sil v Senátu se asi rozhodne v Georgii

Souboj o většinu v americké 435členné Sněmovně reprezentantů je zatím vyrovnanější, než se očekávalo. Republikáni dosud podle projekcí stanice CNN získali 193 křesel. O sedm připravili demokraty, kteří získali dvě křesla navíc a nyní jich mají 170. Demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová v prohlášení ocenila nečekaně dobrý výsledek demokratů, i když se stále sčítají hlasy. Podle lídra republikánské menšiny ve sněmovně Kevina McCarthy je ale už teď jasné, že tuto komoru amerického Kongresu ovládne jeho strana.



"Přestože mnoho volebních klání je stále příliš těsných, je zřejmé, že demokratičtí členové a kandidáti ve Sněmovně reprezentantů v celé zemi výrazně překonávají očekávání," uvedla Pelosiová, která podle očekávání obhájila svůj mandát.



Své křeslo ve Sněmovně reprezentantů obhájil i McCarthy. Pokud republikáni získají většinu, bude to pravděpodobně právě on, kdo vystřídá Pelosiovou a stane se předsedou Sněmovny reprezentantů. "Je jasné, že Sněmovnu reprezentantů získáme zpět," prohlásil McCarthy v projevu uprostřed napjaté volební noci poznamenané pracným sčítáním hlasů.



Své mandáty ve Sněmovně reprezentantů obhájila řada dalších známých jmen. Za demokraty znovu uspěla mimo jiné kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová z progresivního levicového křídla strany. Z opačného konce Republikánské strany obhájila své křeslo kontroverzní poslankyně Marjorie Taylorová Greeneová, která má natrvalo zablokovaný účet na twitteru kvůli šíření dezinformací o pandemii covidu-19.



Průzkumy u volebních místností naznačují, že největší obavy voličů vyvolávala ekonomika a inflace, což mělo prospět republikánům. Podle analýzy BBC si demokraté díky vyrovnanějším výsledkům mohou již nyní "oddechnout", i když jim stále hrozí ztráta většiny ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu.



Vládnoucí strana obvykle ve volbách, které se konají uprostřed prezidentského čtyřletého funkčního období, ztrácí většinu. Zdá se, že demokraté pod vedením prezidenta Joea Bidena přijdou o méně křesel než během hlasování za vlády Baracka Obamy. Větší ztráty v průběžných volbách patrně zaznamenali i republikáni v čele s exprezidentem Donaldem Trumpem.

O tom, zda americký Senát po úterních volbách ovládnou demokraté nebo republikáni, se zřejmě rozhodne v Georgii. Po sečtení 99 procent hlasů nemá ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu, napsala agentura Reuters. Pravděpodobně se tak bude muset konat vyřazovací kolo, jehož termín je stanovený na 6. prosince.

Senátorské křeslo v tomto státě na jihu USA obhajuje demokrat Raphael Warnock a za republikány proti němu kandidoval Herschel Walker podporovaný v kampani exprezidentem Donaldem Trumpem.



Stanice CNN uvádí, že Warnock má zatím 49,2 procenta hlasů, Walker 48,7 procenta. Pro zvolení v prvním kole je v Georgii třeba získat nejméně 50 procent hlasů.



"I když se hlasy stále sčítají, považujeme za bezpečné říci, že zde v Georgii se bude pro obsazení senátorského křesla muset konat vyřazovací kolo stanovené na 6. prosinec," sdělil v tweetu Gabe Sterling z úřadu státního tajemníka v Georgii.



Pastor v baptistickém kostele Warnock se do Senátu dostal roku 2021 ve vyřazovacím kole.



Podle CNN je souboj o Senát, kde byly síly vyrovnané i před volbami, velmi těsný, jak demokraté, tak republikáni mají prozatím 48 křesel. Výsledek nelze odhadnout ve čtyřech státech - kromě Georgie ani v Nevadě, Wisconsinu a Arizoně.

Kam Američané volili?



Američané v úterních volbách hlasovali o obsazení všech 435 křesel ve Sněmovně reprezentantů a o 35 ze 100 křesel v Senátu. Rovněž vybírali guvernéry ve 36 státech a třech teritoriích. V řadě států se také konala místní referenda. Hlavními tématy pro americké voliče podle prvních zveřejněných údajů z celostátních průzkumu u volebních místností byly inflace a potratová politika.



Republikáni podle projekce televize CNN zatím získali ve Sněmovně reprezentantů 191 křesel, zatímco demokraté 167. K získání sněmovní většiny strana potřebuje 218 křesel.



V současné Sněmovně reprezentantů mají většinu demokraté. Ve stočlenném Senátu, kde má každý stát dva zástupce, jsou síly mezi demokraty a republikány vyrovnané, demokraté sice mají jen 48 zástupců, spolupracují s nimi však dva nezávislí senátoři. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas viceprezidentky, tedy nyní demokratky Kamaly Harrisové.

Pokud republikáni převezmou kontrolu nad Kongresem, bude se druhá polovina Bidenova funkčního období pravděpodobně nést ve znamení patových situací a stranických bojů. Republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů či v Senátu by demokratickému prezidentovi mohla v podstatě znemožnit přijetí jakékoliv významnější legislativy.



V Arkansasu se novou guvernérkou stane bývalá mluvčí Bílého domu za Trumpovy vlády Sarah Huckabeeová Sandersová. V Texasu podle očekávání obhájil mandát republikánský guvernér Greg . Republikán J. D. Vance, kterého podpořil bývalý prezident Trump, byl zvolen senátorem za stát Ohio.



Zisků však dosáhli i demokraté. Demokrat John Fetterman byl zvolen do Senátu za Pensylvánii. V souboji v klíčovém státě porazil republikána Mehmeta Oze, kterého podpořil exprezident Trump. Novým guvernérem Pensylvánie se podle odhadů stane demokrat Josh Shapiro, který porazil Trumpova republikánského stoupence Douga Mastriana. Demokraté v Massachusetts a Marylandu získali zpět dva guvernérské posty držené republikány.



Republikánský guvernér DeSantis na Floridě obhájil mandát

Republikánský guvernér Ron DeSantis na Floridě obhájil mandát, v úterních volbách podle projekcí amerických televizí CNN, Fox News a NBC porazil demokrata Charlieho Crista.V Arkansasu podle agentury AP byla guvernérkou zvolena bývalá mluvčí minulého amerického prezidenta Donalda Trumpa Sarah Huckabeeová Sandersová. V Texasu podle NBC a Fox News podle očekávání obhájil mandát republikánský guvernér Greg , zatímco v Pensylvánii se guvernérem podle projekcí stane demokrat Josh Shapiro. Demokraté v Massachusetts a Marylandu podle AP získali zpět dva guvernérské posty držené republikány, v Michiganu obhájila mandáty přední politička demokratů Gretchen Whitmerová.



DeSantis je považován za možného kandidáta na prezidenta ve volbách v roce 2024 a největšího republikánského soupeře bývalého prezidenta Trumpa. Florida je označována za takzvaný "swing state", kde voliči někdy dávají přednost republikánům a jindy demokratům.



DeSantis, který byl v roce 2018 těsně zvolen guvernérem, je na Floridě populární a v průzkumech veřejného mínění vedl proti svému demokratického vyzyvateli.



V Texasu podle projekcí republikánský guvernér podporovaný Trumpem porazil demokrata Beto O´Rourkea, a obhájil tak mandát. V klíčových otázkách pro voliče, zejména v otázce migrace na hranicích s Mexikem a ekonomiky, se podle průzkumů veřejného mínění a republikáni projevovali jako odborně zdatnější. Někteří republikáni považují Abbotta za možného kandidáta v příštích prezidentských volbách.



Novým guvernérem Pensylvánie se podle odhadů stane demokrat Josh Shapiro. Podle projekcí porazil Trumpova republikánského stoupence Douga Mastriana. Také Pensylvánie je považována za takzvaný swing state. Shapiro se ve své kampani zaměřil mimo jiné na ochranu demokracie. Mastriano mezitím šířil Trumpova nepravdivá tvrzení o ukradených prezidentských volbách v roce 2020. V minulosti také vystupoval proti koronavirovým opatřením a je silným odpůrcem potratů.



V Massachusetts byla podle AP guvernérkou zvolena generální prokurátorka Maura Healeyová a v Marylandu spisovatel Wes Moore, uvedla agentura AP. Healeyová je první otevřeně homosexuální zvolenou guvernérkou ve státě Massachusetts, Moore se stane prvním černošským guvernérem v Marylandu, píše AP.



V New Yorku obhájila svůj mandát guvernérka Kathy Hochulová, kterou kvůli nebývale tvrdému tlaku republikánského protikandidáta Leeho Zeldina před volbami podpořil prezident Joe Biden, exprezident Bill Clinton, či viceprezidentka Kamala Harrisová. Úspěch zaznamenala i demokratka Gretchen Whitmerová, která se podruhé stane guvernérkou Michiganu. Whitmerová je velkou zastánkyní práva na potrat, což bylo jedno z klíčových témat letošních voleb.



Američtí voliči v úterních volbách rozhodovali o novém složení celé Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu a také o nových guvernérech ve 36 státech a třech teritoriích.



Republikán Rubio obhájil mandát, v Pensylvánii uspěl demokrat Fetterman



Republikánský senátor za Floridu Marco Rubio podle projekcí porazil svou demokratickou rivalku Val Demingsovou, a získal tak třetí funkční období. Řada klíčových soubojů o křesla v Senátu však podle News zůstává nerozhodných. Jde například o klání v Georgii, Arizoně či Wisconsinu. V Pensylvánii už ale uspěl demokrat John Fetterman, který porazil republikána Mehmeta Oze. Američtí voliči v úterních volbách rozhodovali o novém složení celé Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu a také o nových guvernérech ve 36 státech a třech teritoriích.



Šéf demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer podle očekávání obhájil mandát za stát New York.



Klíčový souboj o senátní křeslo v Georgii mezi demokratem Raphaelem Warnockem a republikánem Herschelem Walkerem je podle průzkumu u volebních místností televizní stanice News zatím hodnocen jako nerozhodný. Někdejší hvězdu amerického fotbalu Walkera před volbami podpořil bývalý prezident Donald Trump.



Ve velmi těsném klání v Pensylvánii, která je považovaná za takzvaný "swing state", tedy stát, kde voliči někdy dávají přednost republikánům a jindy demokratům, byl nakonec podle projekcí amerických médií zvolen Fetterman. Zvítězil nad dalším Trumpovým favoritem - republikánským televizním moderátorem Mehmetem Ozem, který je známý jako Dr. Oz. Pensylvánie je jedním ze států, který rozhodne o tom, kdo bude mít kontrolu nad příštím Senátem. Fettermanovo vítězství je velký úspěch pro Demokraty i proto, že místní křeslo v Senátu dosud patřilo republikánům.



Demokraté zatím mají v Senátu podle předpovědí 47 křesel - jedno jim přibylo právě díky Fettermanovi - a republikáni 46. Ve Sněmovně reprezentantů zatím získali 167 křesel a republikáni 191 křesel.



Demokraté v několika liberálně orientovaných státech hladce porazili Trumpem podporované republikány, píše agentura AP. Zároveň uvádí, že v řadě dalších států se očekávají těsné souboje, které rozhodnou o tom, která ze stran bude mít většinu v Kongresu. Republikánská většina v obou komorách Kongresu by mohla výrazně poškodit pozici současného demokratického prezidenta Joea Bidena, jelikož Sněmovna či Senát mohou v podstatě znemožnit přijetí jakékoliv významnější legislativy.



Republikán J. D. Vance, kterého podpořil Trump, byl zvolen do Senátu



Republikán J. D. Vance, kterého podpořil bývalý prezident Donald Trump, byl podle odhadů amerických médií zvolen senátorem za stát Ohio. Agentura AFP to označuje za první velké volební zklamání pro demokratického prezidenta Joea Bidena.



Politický nováček Vance, který se dostal do povědomí veřejnosti jako autor bestselleru "Hillbilly Elegy" (Americká elegie), jež vypráví o jeho vzpomínkách na dětství v Apalačském pohoří, podle projekcí porazil demokrata Tima Ryana.



Ačkoliv Vance v minulosti Trumpa kritizoval, později svůj postoj změnil a získal Trumpovu podporu. V předvolební kampani vystupoval jako bojovník proti elitám a brojil rovněž proti drogám, nelegální migraci a demokratům.



Trump odrazuje floridského guvernéra DeSantise od kandidatury na prezidenta

Trump odrazuje floridského guvernéra Rona DeSantise od kandidatury na prezidenta v roce 2024. Očekává se, že oba politici budou soupeřit o republikánskou nominaci.



"Myslím, že by to od něho byla chyba. Myslím, že by se to (stranické) základně nelíbilo," řekl v úterý Trump v televizi Fox News. Varoval, že by o 44letém politikovi zveřejnil nelichotivé informace. "Vím toho o něm víc než kdokoliv jiný - možná víc než jeho manželka," řekl Trump bez dalších podrobností. Uvedl také, že pokud by se DeSantis o republikánskou nominaci ucházel, uškodil by si.



Britská BBC na svých internetových stránkách píše, že Trump už v minulosti vyhrožoval, že zveřejní informace očerňující jeho politické soupeře.



Později ale Trump o DeSantisovi mluvil jako o "dobrém člověku" a popřel, že by mezi nimi byly spory.



BBC DeSantise označuje za relativního politického nováčka, který se do povědomí širší veřejnosti dostal teprve od roku 2019, když se stal floridským guvernérem. Staví se do role nadšeného zastánce konzervativních hodnot a mnozí považují za pravděpodobné, že nominaci Republikánské strany do boje o Bílý dům v roce 2024 získá on a ne Trump. DeSantis v nynějších volbách post guvernéra obhájil, což ho staví na dobrou startovací pozici v boji o republikánskou nominaci.



Trump v pondělí naznačil, že rozhodnutí o kandidatuře oznámí 15. listopadu.