Euro reaguje na vyšší sazby jinak než dolar. ECB vyrovnala tempo s Fedem, úrovně ale zůstanou rozdílné

U dolaru se neustále objevují spekulace o dosaženém vrcholu, ale Daragh Maher z míní, že v současném prostředí se o obratu na americké měně moc uvažovat nedá (viz první část rozhovoru zde). Jak vidí stratég situaci na dalších měnách včetně eura?



Řada zemí ve světové ekonomice se snaží snížit inflační tlaky a to, že jejich měny k dolaru slábnou, jim jejich pozici ztěžuje. Stratég přitom míní, že v tomto ohledu nemohou moc dělat a za příklad uvádí Japonsko se silně oslabujícím jenem. K tomu ale Maher dodal, že nenastala situace, kdy by silný dolar byl pro světové hospodářství „destruktivní“. Tudíž by bylo nutné přemýšlet o nějakém řízeném „exitu“ ze současné situace. „Inflace je stále u 6 %, nezaměstnanost se nachází historicky velmi nízko a Fed má ještě práci před sebou. On sám pak říká, že tomu tak je,“ dodal stratég.



Podobně jako u dalších oslabujících měn smýšlí stratég o euru. Jeho slabost je sice už pro Evropskou centrální banku problém, ale nemůže s ní moc udělat. ECB se sice nyní „vyrovná Fedu na straně tempa zvyšování sazeb, ale nemůže se mu vyrovnat, co se týče jejich úrovně.“ I v bodě, kdy se zvedání sazeb zastaví na straně Fedu a ECB, budou sazby v USA mnohem výš než v eurozóně. To podle experta znamená, že „dostane zaplaceno za to, že nebudete dělat vůbec nic.“





Maher míní, že když zvedá sazby americká centrální banka, dolar sílí kvůli vyšším sazbám a zároveň proto, že poptávku po něm zvyšuje vyšší averze k riziku. U ECB je situace poněkud odlišná. Euro totiž může posilovat z důvodu vyšších sazeb, ve stejnou dobu ale mohou převážit tlaky na jeho pokles, protože evropská ekonomika v takové situaci slábne. Dolar nečelí těmto protichůdným silám a to je důvod, proč se již nějaký čas pohybuje nahoru.



Popsaný mechanismus vysvětluje podle stratéga i to, že krátkodobé oslabení dolaru vyvolá nakonec ještě větší poptávku, „přestože stále někdo opakuje, že toto už je vrchol.“ Je možné, že vše nakonec skončí ještě prudším posilováním dolaru? Stratég míní, že spíše se dá čekat ustálení kurzu americké měny na nějaké stabilnější úrovni s tím, „jak se budeme pohybovat ke konci tohoto cyklu.“



Zdroj: Bloomberg