Elektromobily jsou podle Consumer Reports nejméně spolehlivé vozy

Na Yahoo Finance si všímají prudce rostoucí poptávky po elektromobilech. Zároveň se však ukazuje, že tyto vozy jsou nejméně spolehlivé. Pras Subramanian v této souvislosti připomněl, že elektromobily jsou přitom svou konstrukcí a počtem dílů mnohem jednodušší než tradiční vozy se spalovacími motory.



Následující obrázek shrnuje nespolehlivější značky podle Consumer Reports. Jde o nezávislou organizaci věnující se testům různých výrobků. Podle jejích závěrů je nejspolehlivější automobilovou značkou , do první pětky se z evropských značek dostalo jen :



Subramanian hovořil o známých problémech s kvalitou, které mají vozy . U ostatních elektromobilů jsou podle Consumer Reports problémy zejména s bateriemi a dobíjením. K tomu expert dodal, že sedm z deseti značek na vrcholu zmíněného žebříčku pochází z Asie. Na rozdíl od elektromobilů jsou pak podle analýzy poměrně spolehlivé vozy s hybridním pohonem a druhý obrázek ukazuje špičku v této kategorii:



Na CNBC byl zase hostem Jonathan Evans, který stojí v čele společnosti Lithium Americas. Předmětem hovoru byl takzvaný Defensive Protection Act. Jde o vládní krok směrem k poskytování financí těžebním společnostem a expanzi těžby a zpracování významných surovin, včetně lithia či kobaltu. Evans míní, že Spojené státy nyní získávají náskok před řadou jiných zemí, protože budou disponovat ucelenou národní strategií. Přestože jde zatím „spíše o signál“ vyslaný směrem k soukromému sektoru.



Ohledně akcií Lithium Americas Evans uvedl, že si letos vedou lépe než akcie porovnatelných společností a výrobců elektromobilů. Podle něj to ukazuje na důvěru investorů v to, co společnost dělá a v investice, které provádí.







