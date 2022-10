Víkendář: Američané kupují jen auta, se kterými se dá projet celá země

Ředitelka společnosti Edmunds Jessica Caldwell na Yahoo hovořila o vývoji na trhu s ojetými vozy a dostala se i k rozšiřování elektromobilů. Ohledně prvního tématu uvedla, že na trhu se po dvou letech opět začíná projevovat sezónní vliv. Obvykle totiž ceny ojetých aut vzrostou na počátku roku, ale pak klesají. Po pandemii se tento efekt vytratil a ceny soustavně rostly, nyní je však podle expertky opět znatelný. Co míní o celém trhu?



Na americkém trhu jsou stále omezené zásoby, a Caldwell tudíž dedukuje, že se nadále nedá počítat s nějakými velkými prodejními akcemi. Situace na straně zásob se ale podle ní bude dál zlepšovat, jejich konkrétní vývoj ukazuje graf. Podle expertky zásoba porostou, ale neměly by se dostat do předchozích maxim, protože i to byl „nezdravý“ stav, který sebou mimo jiné nesl prodeje s vysokými diskonty:



Zdroj: Yahoo Finance



Caldwell hovořila o tom, že Američané nechtějí čekat na nový vůz, chtějí ho „teď a tady“. To v současném kontextu znamená, že se snaží zkoušet nové značky a modely tak, aby nějaký vůz skutečně získali. Jak velkou roli v cenových tlacích stále hrají problémy ve výrobních vertikálách? Caldwell se domnívá, že růst průměrných cen je již nějaký čas dán změnou ve struktuře poptávky. Tedy přesunem spotřebitele směrem k větším, tudíž i dražším vozům. K tomu se pak během pandemie přidaly tenze v dodávkách, často související s nedostatkem polovodičů.







U elektromobilů považuje Caldwell za hlavní problém jejich nedostatek. Projevuje se tím, že zákazníci se musí dostat na seznam zájemců „v podstatě u každého vozu“. Jinak řečeno, „problém je na straně nabídky“. Nicméně expertka dodala, že i ceny elektromobilů se stále nachází vysoko a automobilky „je budou muset snižovat“ v případě, že celý trh s elektromobily má dále růst.



S rozvojem elektromobility úzce souvisí i síť dobíjecích stanic. „Jde o problém typu slepice nebo vejce,“ uvedla Caldwell, podle které musí jít expanze stanic na dobíjení a vyšší počet elektromobilů ruku v ruce. Nelze tedy počítat s tím, že vyšší počet těchto vozů až následně přiláká firmy k budování dobíjecích stanic. Nebo že naopak již vybudovaná hustá síť stanic podpoří prodeje elektromobilů.



V USA pak hraje významnou roli vládní podpora budování těchto sítí, protože „Američané kupují auto s tím, že s ním projedou celou zem.“ „I když nakonec k tomu stejně nedojde,“ dodala Caldwell. Podle ní v současnosti Američané vlastní elektromobil většinou jako druhý vůz, první je ten se spalovacím motorem. Jestliže má být elektromobil tím prvním, „musí se změnit hodně věcí, infrastruktura je mezi těmi nejdůležitějšími.“



Zdroj: Yahoo, Youtube