WPIC: Trh s platinou čeká po letošním přebytku příští rok deficit

Trh s platinou čeká po letošním vysokém přebytku v příštím roce deficit. Využití kovu výrobci automobilů vzroste a investoři se z čistých prodejců změní na čisté kupce. Poptávka po platině, která se používá v automobilových katalyzátorech, průmyslu a špercích, tak příští rok stoupne o 19 procent na 7,77 milionu uncí, nejvýše od roku 2020. Uvedla to dnes Světová rada pro investice do platiny (WPIC).



Poptávka se zvýší, výpadky elektřiny a údržba v dolech v Jihoafrické republice naopak omezí příští rok nabídku. JAR je největším producentem platiny. Na trhu tak vznikne deficit 303.000 uncí.



Letos by ale naopak měl být trh přezásoben. Přebytek by měl činit 804.000 uncí, což je ale o něco méně, než WPIC čekala v září.



Poptávku z automobilového průmyslu podporuje rostoucí výroba vozů a přísnější předpisy, které vyžadují více kovu v systémech pro neutralizaci emisí. Výrobci také nahrazují levnější platinou palladium.



Nákupy platinových slitků a mincí se příští rok zvýší o 49 procent, hlavně kvůli růstu nákupů v Japonsku. Poptávka z průmyslu bude příští rok druhá nejvyšší, protože se zvýší využití kovu skláři o více než 52 procent.



Navzdory přebytku kovu bude dostupnou platiny omezená, protože Čína od počátku roku 2021 dovezla 2,5 milionu uncí a tyto dovozy nejsou zahrnuty v údajích WPIC o poptávce, protože není jasné zda a jak jsou využívány. Tyto dovozy převyšují dohromady globální přebytky v letech 2021 a 2022 a nebudou k dispozici pro opětovný vstup na západní trhy, aby se vyřešil očekávaný deficit v roce 2023, upozornila agentura Reuters.



WPIC byla zřízena těžařskými firmami a využívá údaje poradenských společností Metal Focus a SFA (Oxford).