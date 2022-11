Zákaz kupovat v EU ruskou ropu znamená pro trh bezprecedentní nejistotu, říká IEA. Ropa v názorovém klinči?

Blížící se zákaz nakupovat v Evropské unii ruskou ropu a ropné produkty dopravované po moři znamená spolu s cenovým stropem na ruskou ropu bezprecedentní nejistotu. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Cenový strop na ruskou ropu prosazuje skupina nejvyspělejších zemí G7.

IEA uvedla, že trh s ropou už teď zatěžují vysoké ceny a nepříznivý výhled globální ekonomiky. "Blížící se embarga, která země EU zavádějí na ruskou ropu a ropné produkty, a zákaz uvalený na služby poskytované po moři budou na trhu s ropou znamenat další tlak na rovnováhu a především na už tak mimořádně napjaté trhy s naftou," uvedla agentura.

Navrhovaný cenový strop může napětí zmírnit, připouští IEA. "Spousta nejistoty a logistických problémů ale zůstává... rozsah nejistoty ještě nikdy nebyl tak velký," varovala agentura. Ta je mezivládní organizací, která vznikla v roce 1974 v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). K jejímu vzniku přispěla tehdejší ropná krize, organizace funguje zejména jako poradce členských zemí OECD v otázkách energetiky.

Evropská unie zakáže dovoz ropy z Ruska od 5. prosince, dovoz ropných produktů pak od 5. února. Chce tím Rusko připravit o příjmy z prodeje energetických surovin, což Moskvu nutí hledat odbytiště v jiných zemích než na Západě. Rusko tak zvyšuje vývoz do zemí, jako je například Čína nebo Indie.

Od 5. prosince má začít platit i plán, který prosazují země G7. Ten je míněn jako doplněk unijního embarga a předpokládá, že námořní dopravci budou moci ropu z Ruska na světový trh dodávat, avšak za uměle stanovenou nižší cenu. IEA odhaduje, že produkce ropy v Rusku se příští rok sníží o 1,4 milionu barelů denně. Západ ruskou ropu odmítá kvůli tomu, že Rusko v únoru napadlo Ukrajinu.

Zákazy připravené zeměmi EU znamenají, že sedmadvacítka bude muset nahradit jeden milion barelů ropy a 1,1 milionu barelů ropných produktů denně, což jsou objemy, které nebude mít kvůli tomu, že odmítá ruskou ropu. Nedostatek je patrný zejména u nafty, která je z toho důvodu i dražší.

Vývoj na trhu s naftou - blýská se na lepší časy?

Ceny nafty a crack spready (tedy cenové rozdíly derivátových ropných produktů k ceně ropy) stouply v říjnu na rekordní hodnoty a jsou nyní o 70 procent, respektive o 425 procent výše než před rokem. Brent přitom za stejné období zdražil jenom o 11 procent. Stávky ve francouzských rafineriích a nadcházející embarga vyhnaly cenu nafty v Rotterdamu, což je evropský hlavní obchodní spot, na více než 80 dolarů na barel nad referenční cenu ropy označovanou jako North Sea Dated.

Schodkové byly trhy s naftou ale ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, připomíná IEA. Důvodem bylo uzavírání destilačních kapacit v rafineriích, které započalo s panedemií Covid-19. S odezníváním pandemie se v roce 2021 poptávka po naftě a extralehkém topném oleji zvýšila. K utaženým podmínkám na trhu přispěly také nižší vývozní objemy z Číny. Nedávná změna politika tamtéž ale znamená, že nafta by mohla být zase dostupnější.

V období od letošního posledního kvartálu do konce příštího roku by do provozu mohlo vstoupit celosvětově 2,7 milionu denních barelů destilačních kapacit. „To by mohlo kompenzovat slabší poembargový vývoz z Ruska,“ uvedla agentura.

Obchodujete s ropou? Musíte si vybrat

Pokud jde o trh s ropou, obchodníci si budou muset vybrat mezi dvěma protichůdnými argumenty, podotkla agentura Bloomberg.

Ropný kartel OPEC v pondělí popáté od dubna snížil odhad růstu světové poptávky po ropě na letošní rok. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu jako faktory snížení zmínil mimo jiné vysokou inflaci a zvyšování úrokových sazeb. Organizace počítá s růstem o 2,55 milionu barelů denně, což je o 2,6 procenta, respektive o 100.000 barelů méně než v předchozí prognóze. OPEC zhoršil i výhled na příští rok. Naznačuje tím, že trhu pravděpodobně hrozí přebytek, pokud tedy kartel se svými spojenci nepřistoupí ke snížení produkce, oznámenému k nevoli USA v minulém měsíci.

Naopak IEA, která radí velkým spotřebitelským zemím jako Japonsko, Německo nebo USA, říká že zásoby ropy ve vyspělých zemích jsou na nejnižších úrovních od roku 2004 a svět je náchylný na ropné šoky.

Také podle IEA růst poptávky po ropě v příštím roce zpomalí, a to na 1,6 milionu barelů denně z růstu 2,1 milionu v tomto roce, tvrdí organizace v listopadovém reportu.

Zdroje: ČTK, IEA, Bloomberg