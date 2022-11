Mírný optimismus v USA

Dnešní obchodování v USA bylo v průběhu dne stále optimističtější. V úvodu obchodní seance byl dokonce technologický index Nasdaq lehce v záporu, ovšem trhy otočily rychle směr a až do samého závěru postupně rostly. Realných důvodů k optimismu sice příliš není, ale trh se stále snaží upínat k takřka jakékoliv zámince k růstu. Obecně se mluví o tom, že by FED mohl brzdit ve své výrazně jestřábí politice. Otázkou však stále zůstává, jak se bude vyvíjet inflace. Domnívám se, že je to právě pokles cen ropy v posledních dnech, který přiživuje naději, že další inflační print bude opět lepší. I tak bych však optimismus mírnil a nechával si stále pro další nákupy finanční rezervu a stávající pozice ideálně zajistil proti poklesům, respektive zafixoval zisky z nově nakupovaných pozic.

Nejlépe se dnes dařilo po několika dnech propadů energetickému sektoru (Chevron +2,6 %, Mobil +2,9 %, +3,7 %), protože ropa dnes prozatím zastavila poklesy z minulých dní. Velmi slušný den měl i finanční sektor (Nank of America +0,5 %, +0,9 %, Chase +1,5 %, +2 %). Indexům pak dnes pomáhala v růstu hlavně velká technologická jména (Apple +1,5 %, Alphabet +1,5 %, +1,2 %). Samostatná kapitola v rámci technologického sektoru pak byly polovodiče (AMD +3,9 %, +4,7 %, +3 %).