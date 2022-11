Rusko chystá výnos zakazující prodej ropy zemím, které zavedou strop

Kreml připravuje prezidentský výnos, který zakáže ruským firmám a obchodníkům prodávat ruskou ropu komukoli, kdo zavede na tuto surovinu cenový strop. S odvoláním na informovaný zdroj to uvedla agentura Bloomberg.



Výnos bude zakazovat obchodování s firmami a zeměmi, které se připojí k mechanismu cenového stropu, upřesnil zdroj. V podstatě zakáže jakoukoli zmínku o cenovém stropu v dohodách týkajících se ruské ropy či ropných produktů a zakáže také dodávky do jakýchkoli zemí, které omezení přijmou, dodal.



Země Evropské unie se zatím nedohodly, jak vysoký by cenový strop měl být. V pátek diplomaté přerušili jednání o navrhovaném stropu ve výši 65 dolarů za barel, což je více než cena, za jakou se ruská ropa aktuálně u některých kontraktů obchoduje. Rozhovory byly odloženy na pondělí.



Otázkou je, jak velký dopad mohou cenový strop či odvetné opatření Kremlu mít. Zastánci opatření, které má Rusku omezit příjmy z prodeje ropy pomáhající financovat válku na Ukrajině, totiž již nyní od nákupů ruské ropy upouštějí, píše Bloomberg.



Opatření je ve skutečnosti zacíleno na další velké odběratele jako Indie, kteří nebudou mít přístup k západnímu pojištění a dalším službám, pokud budou za ruskou ropu platit vyšší cenu, než bude stanovený strop.



Ruský prezident Vladimir Putin a někteří další ruští představitelé opakovaně uvedli, že Rusko nebude dodávat paliva těm, kdo se k cenovému stropu připojí. Země místo toho začne dodávat ropu "tržně orientovaným partnerům" či sníží produkci, prohlásil tento týden místopředseda ruské vlády Alexandr Novak.