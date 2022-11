Ruský internetový obr Jandeks plánuje oddělit evropskou součást

Ruská internetová společnost Jandeks požádala prezidenta Vladimira Putina, aby jí umožnil restrukturalizaci podnikání. Chce prodat své aktivity v Rusku a oddělit od ní hlavní mezinárodní projekty. S odkazem na zdroje o tom dnes informoval britský ekonomický list Financial Times (FT). Jandeks má v Nizozemsku registrovanou součást NV, přes kterou působí na evropském trhu.



Podnik se za účelem prosazení svých zájmů obrátil na bývalého ruského ministra financí Alexeje Kudrina. Pokud ruský prezident se záměrem firmy vysloví souhlas, pak se Kudrin přesune z čela vládního kontrolního úřadu na vedoucí pozici v Jandeksu. Smyslem změn je podle FT zajistit, že NV opustí ruský trh odprodejem celého místního podnikání, a tedy jeho oddělením od mezinárodních divizí sestávajících ze čtyř hlavních součástí.



Yandex informace FT nekomentoval. Firma je považována za obdobu Googlu, stejně jako mnoho dalších ruských firem ale má za sebou těžký rok poznamenaný dopady sílící mezinárodní izolace Ruska za jeho agresi vůči Ukrajině.



Ruská společnost VK se v srpnu dohodla na transakci, kdy od Jandeksu odkoupí jeho zpravodajský kanál a domovské stránky. Jandeks výměnou za to převzal od VK ruskou rozvážkovou službu Delivery Club, aby se mohl zaměřit na jiné podnikatelské aktivity, vedle rozvážky jídel také na alternativní služby taxi. Nad VK má kontrolu ruský stát a podnik má blízko k Putinovi.



FT poznamenal, že pokud se Jandeksu podaří plán prosadit, firma tak zachrání největší podnikatelský úspěch v ruském technologickém sektoru, který Jandeks a jeho expanze mimo Rusko představuje. Kvůli válce, kterou Putinův režim rozpoutal na Ukrajině, už muselo z kanceláří Jandeksu v Rusku několik tisíc lidí odejít a zemi opustit.



Restrukturalizace ale v každém případě ukončí naděje ruské firmy stát se mezinárodním internetovým gigantem, jako je právě Google. Západní investoři a klíčoví partneři se od společnosti NV odvracejí. Když burzovní trh Nasdaq v New Yorku v únoru obchody s akciemi firmy kvůli protiruským sankcím zastavil, tržní hodnota podniku se snížila zhruba na 6,8 miliardy USD (159 miliard Kč) z více než 30 miliard USD před rokem.