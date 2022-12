Rozbřesk: Konjunktura v USA vadne, což asi potvrdí i listopadové payrolls

Mizérie amerických konjukturálních dat v průběhu tohoto týden zjevně graduje, přičemž ten nejdůležitější makroekonomický indikátor - oficiální data z trhu práce - máme teprve před sebou. Série dat, jež tzv. payrolls v prvním či přelomovém týdnu měsíce tradičně předchází, se zjevně příliš nepovedla a jasně ukázala na uvadající konjukturu v USA.



Mezi slabými výsledky zveřejněných makro-veličin přitom tentokrát najdeme tzv. měkká data v podobě indexů podnikatelských, jako byl např. index ISM v průmyslu či obdobný index PMI z oblasti Chicaga, ale také tvrdá data v podobě nižšího přírůstku nových pracovních míst v soukromém sektoru (ADP za listopad) či vyloženě slabý výsledek zahraničního obchodu za říjen. Nebude přitom velkým překvapením, že náš běžící odhad pro růst amerického HDP nazývaný Stopař vykazuje pro 4. kvartál prakticky červenou nulu. Viz ZDE.



Jak tedy mohou vyznít avizovaná důležitá z trhu práce dnes odpoledne? Dá se očekávat, že listopadový přírůstek nových pracovních míst bude v USA výrazně nižší než ten minulý. Možná se dočkáme čísla jen někde na úrovni ve středu zveřejněného ADP reportu (+127 tisíc). Pokud jde o další podstatná data jako jsou míra nezaměstnanosti či růst mezd, tak v jejich případě asi nečekejme býčí signály z americké ekonomiky, byť oba údaje mají značnou setrvačnost.



Důležitá a souvisejí otázka ohledně dnešních payrolls zní: budou-li data výrazně slabší, jak si je přebere Fed, který zasedá již za 12 dní? Překvapivá odpověď pak může být: dost možná, že nijak. Jak se totiž nechal ve středu slyšet šéf americké centrální banky J. Powell - jím vedená instituce počítá s tím, že měsíční přírůstky nových pracovních míst budou řadu měsíců dosahovat “jen” okolo 100 tisíc.



Aneb jak je patrno z Powellovy poslední přednášky - Fed je mentálně připraven na to, že ochlazení trhu práce bude bolet. Teď jde o to, zdali tomu tak bude i u globálních finančních trhů.



TRHY

Koruna

Koruna včera na frontě s eurem mírně ztrácela a dostala se k hranici 24,40 EUR/CZK. Za očekáváním zaostal listopadový výsledek indexu nákupních manažerů (PMI) v českém zpracovatelském průmyslu, který propadl dále hluboko pod hranici 50, jež odděluje pásmo konjunktury a recese. Český HDP za 3Q podle zpřesněného odhadu mezikvartálně klesl o 0,2 % (odhad trhu -0,4 %) proti předchozímu poklesu o 0,4 %; meziročně vzrostl o 1,7 % (odhad trhu 1,6 %) proti předchozímu růstu o 1,6 %



Eurodolar

Eurodolar včera vystřelil nad úroveň 1,05 s tím, jak se v reakci na slabá americká data propadly dolarové úrokové sazby (více viz úvod). Inverze americké výnosové křivky se dále prohlubuje což dolaru zjevně nesvědčí. Dnes odpoledne to budou americké payrolls, které opět mohou zahýbat trhem. Další slabé americké číslo tak může být za dveřmi - otázkou je, nakolik už s ním trh počítá.