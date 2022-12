Konec týdne rozproudila data, negativní efekt však znovu vyprchává

Na závěr týdne jsme dostali další důležitá data ze zámoří a také tentokrát přišlo překvapení, i když opačným směrem než v případě ISM. Trh práce za listopad vykázal překvapivou sílu - nabírání zaměstnanců jede stále na vysoké obrátky, nezaměstnanost stagnuje a mzdy nečekaně zrychlují. Přesvědčení o příznivějším postupu Fedu na poli sazeb tak dostává trhliny, ovšem nezdá se, že by se tím nechávali investoři příliš vyvést z míry.



První reakce byla jasně negativní, když výnosy dluhopisů poskočily výš, akcie naopak spadly a dolar si polepšil. Později je však tento pohyb zvláště na akciích korigován. Aktuálně tak Wall Street ztrácí zhruba procento, evropské akciové indexy jsou na tom smíšeně. Eurodolar zůstává necelé půlprocento dole na 1,0460. Americké výnosy se sice zvedají o nějakých 10 bazických bodů, ale tím se jen s bídou dostávají na včerejší úroveň. V Evropě je pohyb dluhopisů obecně mírnější.



Pozitivní sentiment trhu závěrem týdne otestovala další data, ale i tentokrát se zdá, že ho nezlomila. Nevypadá to, že by investoři opouštěli myšlenku mírnější měnové politiky a zároveň hladkého přistání ekonomiky. Další vážnou prověrkou budou až inflační čísla spolu se samotným zasedáním Fedu v půlce měsíce.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3744 0.0211 24.3972 24.2913 CZK/USD 23.3125 0.6043 23.3565 23.1160 HUF/EUR 410.2372 -0.4719 412.6700 408.1091 PLN/EUR 4.6797 -0.2359 4.6957 4.6563

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3446 -0.8592 7.4510 7.3270 JPY/EUR 141.6445 -0.5969 142.2660 140.1220 JPY/USD 135.5100 0.0347 135.9670 133.6240

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8570 -0.2265 0.8625 0.8565 CHF/EUR 0.9862 -0.0568 0.9872 0.9787 NOK/EUR 10.2866 0.4493 10.2991 10.1729 SEK/EUR 10.8889 0.1113 10.9188 10.8385 USD/EUR 1.0452 -0.6399 1.0550 1.0431

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4775 0.6352 1.4821 1.4626 CAD/USD 1.3482 0.3687 1.3519 1.3421