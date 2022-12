Růst kapacity obnovitelných zdrojů se v příštích pěti letech celosvětově zdvojnásobí, uvedla Mezinárodní agentura pro energii

Celosvětový růst kapacity obnovitelných zdrojů energie se v příštích pěti letech zdvojnásobí, růst podpoří zejména obavy o energetickou bezpečnost po ruské invazi na Ukrajinu. Ve své dnešní zprávě to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).



Do roku 2027 by se tak celková kapacita mohla zvýšit na 5640 gigawattů (GW). Byl by to nárůst o 2400 GW, což odpovídá dnešní celkové energetické kapacitě Číny. Odhad růstu je o 30 procent vyšší než před rokem.



Vysoké ceny plynu a elektřiny způsobené letošní globální energetickou krizí zvýšily atraktivitu investic do obnovitelných zdrojů energie. K růstu přispívá i to, že Spojené státy, Čína a Indie zavádějí opatření a tržní reformy na podporu rychlejšího zapojení obnovitelných zdrojů.



"Obnovitelné zdroje už rychle expandovaly, ale globální energetická krize je nastartovala do nové mimořádné fáze ještě rychlejšího růstu, neboť země se snaží využít jejich výhod pro energetickou bezpečnost," uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. Dodal, že v příštích pěti letech svět přidá tolik energie z obnovitelných zdrojů jako za posledních 20 let.



IEA očekává, že obnovitelné zdroje budou v příštích pěti letech představovat více než 90 procent celosvětové expanze výrobní kapacity elektřiny. Do začátku roku 2025 pak obnovitelné zdroje překonají uhlí a stanou se největším zdrojem k výrobě elektřiny.



Globální kapacita fotovoltaických elektráren se do roku 2027 podle nynějších odhadů téměř ztrojnásobí. Kapacita větrných elektráren se téměř zdvojnásobí, zatímco poptávka po biopalivech se do roku 2027 podle aktuálních odhadů zvýší o 22 procent.