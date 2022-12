PPF měla v pololetí ztrátu 7,73 miliardy Kč. Zasáhl ji odchod z ruského bankovního trhu

Skupina PPF vykázala v 1. pololetí letošního roku ztrátu 318 milionů eur (7,73 miliardy Kč), když o rok dříve měla zisk 188 milionů eur (4,57 miliardy Kč). PPF o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Letošní ztrátu podle ní způsobily zejména náklady v souvislosti s odchodem z ruského bankovního trhu. Telekomunikační společnosti O2, Yettel a CETIN, mediální holding CME či výrobce dopravních prostředků Škoda Group dosáhly v 1. pololetí letošního roku zisku, uvedla firma na svém webu.



"Ztráta vyplývá ze stažení Home Creditu z ruského trhu. V tomto kontextu pro mě představuje spíše vyjádření dobrých mravů než neúspěch,“ řekl k výsledkům generální ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc.



PPF a její společnost Home Credit počátkem září oznámily, že dokončily prodej svého zbývajícího podílu 49,5 procenta v ruské Home Credit & Finance Bank (HCFB) včetně některých dceřiných společností. Znamenalo to odchod PPF a skupiny Home Credit z ruského bankovního trhu. Plnou vlastnickou kontrolu nad HCFB převzala skupina individuálních investorů.



Telekomunikační společnosti O2, Yettel a Cetin, mediální holding CME či výrobce dopravních prostředků Škoda Group dosáhly podle PPF v prvním pololetí letošního roku zisku. "Stejně dobře si vedly banky ze skupiny PPF a poskytovatelé spotřebitelského financování pod značkou Home Credit v Evropě, střední Asii, v jižní a jihovýchodní Asii. Jediným trhem, kde přetrvávají problémy v důsledku proticovidových opatření, tak zůstává Čína," dodala PPF.



Skupina PPF uskutečnila v loňském a letošním roce několik klíčových transakcí, například prodej svého 40procentního podílu v Mall Group, 30procentního podílu v CETIN Group (při zachování majoritního kontrolního podílu) nebo prodej indonéského a filipínského Home Creditu s celkovými výnosy více než tři miliardy eur (73 miliard Kč).



PPF koncem listopadu oznámila, že poskytovatel spotřebitelských půjček Home Credit prodává svá aktiva na Filipínách a v Indonésii za přibližně 615 milionů eur (asi 15 miliard korun). Kupujícím je konsorcium dceřiných společností japonské finanční skupiny Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank, thajské Krungsri Bank a indonéského poskytovatele spotřebitelských půjček Adira.



Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva 40,13 miliardy eur (975 miliard Kč) a zaměstnává celosvětově 70.000 lidí.

