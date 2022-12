Akcie stahují dolů slova bankéřů - tentokrát nikoli centrálních

Dnešek na trzích začal poměrně dobře, tedy ve srovnání se včerejší americkou seancí. Postupem času se však situace zhoršuje. Evropské akcie navyšují ztráty a např. index DAX klesá o 0,7 procenta. V zámoří však ztráty rostou rychleji a S&P 500 je dole už o více než procento.

Podstatná data dnes do hry nevstupují. V náladě trhů se podle nás mísí nejistota o recesi s tím, jestli Fed opravdu bude mírnější, jak si mnozí slibovali. Jestliže se zvedají rizika pro ekonomiku, a zároveň není jasná podpora centrální banky, pro dluhopisy to znamená do značné míry smíšené podněty, jejichž výsledkem je přešlapování výnosů v USA. Evropské výnosy naproti tomu citelně klesají. Eurodolar se mezitím drží u 1,0500.

Vzhledem k absenci dat je zde prostor spekulovat o informacích, které jsme dostali v posledních dnech. Ty nebyly moc příznivé, když upozornily, že Fed i přes zpomalení růstu sazeb zřejmě nebude chtít brzy otočit. A do debaty se přidaly i dvě těžké váhy z byznysu, které (nikoli poprvé) stočily pozornost k ekonomickým problémům. Ředitel Jamie Dimon čeká příští rok mírnou až tvrdou recesi. Šéf David Solomon zase uvedl, že musíme počítat s hrbolatou cestou před námi.

Na domácí scéně dnes stojí za zmínku slabá data o maloobchodu a nový komentář z ČNB. Jan Frait nevyloučil, že v horizontu několika měsíců vyvstane potřeba ještě zvýšit sazby. V současné chvíli ovšem důvody ke zvýšení nevidí. Taková rétorika nepřekvapí, od tohoto člena bankovní rady jsme podobná prohlášení už slyšeli. Koruna měla nejprve tendenci slábnout, ale odpoledne se vrací proti euru k 24,30.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3129 0.0296 24.3559 24.2910 CZK/USD 23.1100 -0.1986 23.2325 23.0875 HUF/EUR 412.2698 -0.2372 415.8093 412.0336 PLN/EUR 4.6903 -0.4772 4.7239 4.6876

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3594 0.7182 7.3664 7.3049 JPY/EUR 143.5040 -0.0153 144.0205 143.0750 JPY/USD 136.4265 -0.2351 137.4290 135.9630

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8589 -0.1912 0.8632 0.8580 CHF/EUR 0.9877 -0.1032 0.9911 0.9860 NOK/EUR 10.4940 0.5683 10.5045 10.3970 SEK/EUR 10.9183 -0.0394 10.9391 10.8740 USD/EUR 1.0519 0.2292 1.0534 1.0476

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4896 -0.1639 1.4950 1.4824 CAD/USD 1.3633 0.3345 1.3675 1.3571