Demokraté podle odhadů ovládli volby v Georgii a získají většinu v americkém Senátu

Ve druhém kole voleb do Senátu v americké Georgii podle projekcí institutu Research zvítězil demokratický kandidát Raphael Warnock. Demokraté tak budou mít v horní komoře amerického Kongresu zřejmě 51 zástupců, republikáni 49.



Warnock, který senátorský post obhajoval, porazil republikánského kandidáta Herschela Walkera podporovaného exprezidentem Donaldem Trumpem. Druhé kolo senátních voleb se v Georgii v úterý konalo kvůli tomu, že v prvním kole před měsícem ani jeden z kandidátů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.



S pravděpodobnými 51 demokratickými zástupci v Senátu bude pro prezidenta Joea Bidena snazší prosazovat své kandidáty na soudní a správní posty. Většinu demokratům v Senátu v posledních dvou letech zajišťovala viceprezidentka Kamala Harrisová, která je z titulu své funkce předsedkyní této komory Kongresu a může rozhodovat při rovnosti hlasů.



Většina návrhů zákonů však vyžaduje podporu republikánů, kteří v listopadových volbách získali těsnou většinu ve Sněmovně reprezentantů.



Agentura Reuters píše, že Walkerova porážka znamená neúspěch také pro samotného Trumpa, který se uchází o republikánskou nominaci do prezidentských voleb v roce 2024. Walker, někdejší hvězda amerického fotbalu, se v kampani dopouštěl chyb a několik jeho bývalých přítelkyň uvedlo, že jim zaplatil potrat. Vyslovuje se přitom pro to, aby umělé přerušení těhotenství bylo zakázáno. Walker tato obvinění odmítá.