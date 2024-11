Trump označil volby za nevídané vítězství, chce bojovat za Američany a ukončovat válečné konflikty

Výsledek amerických prezidentských voleb je dosud největším politickým vítězstvím. Za jásotu svých příznivců to dnes prohlásil republikán Donald Trump, který podle projekce stanice Fox News zvítězil v amerických prezidentských volbách a v lednu se po čtyřech letech vrátí do Bílého domu. Spojené státy musí zapečetit své hranice před nelegální migrací a mít silnou armádu, uvedl dále Trump, který bez bližších podrobností slíbil ukončovat válečné konflikty.



Osmasedmdesátiletý exprezident podle všeho uspěl ve volebním souboji s demokratickou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou po vyhrocené kampani a během vítězného projevu řekl, že bude bojovat za všechny Američany a uzdraví zemi. Prohlásil, že hodlá snižovat daně a zároveň i americký státní dluh. Za "novou hvězdu" označil miliardáře Elona Muska, který jej výrazně podporoval v kampani a očekává se, že získá vliv v budoucí Trumpově vládě.



Harrisová zatím porážku neuznala a k výsledkům voleb se plánuje vyjádřit odpoledne SEČ.



Donald Trump byl zvolen prezidentem Spojených států. Jako první vysoce postavený americký politik to dnes prohlásil republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Členové Trumpovy strany ve sněmovně jsou podle Johnsona připraveni plnit program budoucí hlavy státu, napsala agentura Reuters.



Exprezident Trump podle projekce stanice Fox News ovládl dostatečný počet klíčových států, vyhrál volby a v lednu se po čtyřech letech vrátí do Bílého domu. Podle Johnsona může počítat s tím, že Republikáni ve Sněmovně budou plnit jeho program America First (Amerika na prvním místě). Republikáni v Senátu ovládnou těsnou většinu. Zatím není jasné, zda se Republikánům v souběžně konaných kongresových volbách podaří udržet dosavadní většinu hlasů ve Sněmovně.

Republikáni ovládnou Senát



Republikáni po čtyřech letech získali ve stočlenném Senátu USA většinu nejméně 51 křesel. Ve svých propočtech se na tom shodují agentura AP a zpravodajská stanice Fox News. Stanice CBS News předpovídá možnou porážku demokratů v Montaně, což by republikánům vyneslo další mandát. Nové rozložení sil ve Sněmovně reprezentantů, kde mají většinu republikáni, je prozatím nejasné. Kongresové volby rozhodnou o tom, jak úspěšně bude schopen nový prezident Spojených států prosazovat svůj volební program.



Kdo republikánskou většinu v Senátu povede, je nadále otevřené. Vůdce Republikánů v Senátu Mitch McConnell, který je zároveň nejdéle sloužícím senátorem za Kentucky, letos oznámil, že z vedoucí funkce odstoupí.



V Senátu nyní drží většinu 51 křesel Demokraté, a to díky čtyřem hlasům nezávislých senátorů. V nynějších volbách se obmění třetina křesel. Pokud by byl poměr sil vyrovnaný, má rozhodující hlas při zasedání této kongresové komory viceprezident USA, který je z titulu své funkce zároveň předsedou Senátu.



V případě Sněmovny reprezentantů voliči vybírají všech 435 křesel. Většinu v podobě 220 mandátů nyní drží Republikáni. Zda tomu tak zůstane i po volbách, není z průzkumů jasné. Agentura AP zatím přisoudila 193 křesel Republikánům a 173 Demokratům, k většině je potřeba 218 hlasů.