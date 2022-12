Španělsko, Portugalsko a Francie se dohodly na stavbě produktovodu pro vodík

Španělsko, Portugalsko a Francie se dohodly na stavbě produktovodu pro přepravu takzvaného zeleného vodíku z Barcelony do Marseille. Uvedli to na dnešní společné tiskové konferenci premiéři Španělska a Portugalska Pedro Sánchez a António Costa a francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle Sáncheze nová infrastruktura posílí energetickou nezávislosti unijních zemí. Nová infrastruktura má podle plánů začít fungovat nejpozději do konce tohoto desetiletí.



Sánchez uvedl, že nový produktovod H2med posílí energetickou nezávislost unijních zemí. S narážkou na Rusko dodal, že to umožní lépe čelit těm státům, které používají energetiku jako zbraň. "Je to výborná zpráva," dodal.



Podle Sáncheze začne nová infrastruktura fungovat do konce tohoto desetiletí a má umožnit přepravu až dvou milionů tun vodíku ročně. Plánované náklady na výstavby jsou 2,5 miliardy eur (62,5 miliardy korun). K produktovodu se připojí i Portugalsko.





Produktovod má sloužit pro přepravu vodíku, který byl vyroben za použití obnovitelných zdrojů. V odvětví takzvaného zeleného vodíku patří Madrid k lídrům v Evropě, uvedla stance RTVE. Zhruba 20 procent projektů na výrobu zeleného vodíku na světě připadá právě na Španělsko.



Země dohodu ohlásily na okraji summitu devíti středomořských zemí v Alicante. Na okraji summitu měli mít první bilaterální jednání španělský premiér Sánchez a italská premiéra Giorgia Meloniová. Ta se nakonec kvůli nemoci nedostaví a zastoupil ji ministr zahraničí Antonio Tajani.



Španělsko a Francie v minulosti jednaly také o výstavbě plynovodu MidCat, který mohl přepravovat plyn ze španělských terminálů pro LNG. Na této infrastruktuře se ale Paříž a Madrid nedohodly.