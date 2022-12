CAAM: Prodej aut v Číně v příštím roce bude pokračovat v mírném růstu

Prodej aut v Číně v příštím roce bude zřejmě pokračovat v mírném růstu. Zaslouží se o to zejména elektromobily a hybridní vozy kombinující elektrický a spalovací motor. Celkem se prodej v příštím roce zvýší o tři procenta, tedy zhruba stejným tempem jako letos, a dosáhne 27,6 milionu vozů. Uvedl to dnes čínský svaz výrobců aut CAAM. Čína je největším automobilovým světa.



Prodej aut s alternativním pohonem, označovaných jako NEV (New Energy Vehicles), by se mohl zvýšit o 35 procent na devět milionů vozů. CAAM však upozorňuje, že se příští rok objeví tlak na pokles tohoto odvětví, včetně pomalého oživení spotřebitelské důvěry a snížení zájmu o nákup aut po vypršení vládních pobídek na elektrická a úspornější auta. Svaz proto vyzval k prodloužení pobídek i po roce 2022, uvedla agentura Reuters.



V samotném listopadu prodej aut podle CAAM klesl meziročně o 7,9 procenta na 2,33 milionu. Zaznamenal tak první pokles od května. Za 11 měsíců však prodej aut o 3,3 procenta vzrostl. Prodej vozů NEV se v listopadu zvýšil o 72,3 procenta.



Údaje CAAM zaznamenávají odbyt, tedy přesun automobilů od výrobců k prodejcům. Další sdružení CPCA zaznamenává prodej osobních aut koncovým zákazníkům. Sdružení CPCA ve čtvrtek uvedlo, že v listopadu se prodej aut kvůli pandemickým omezením poprvé za půl roku snížil, a to o 9,5 procenta. V prosinci však očekává oživení prodeje před ukončením dotací na ekologičtější auta a daňových úlev pro úsporné modely.