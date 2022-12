Rozbřesk: Co přinese obměna bankovní rady české koruně?

Česká koruna jako by chtěla konec roku “prospat” v okolí 24,30 EUR/CZK. K tomu ji pomáhá relativně příznivá nálada na globálních trzích a v tuto chvíli kredibilní závazek ČNB bránit korunu proti nadměrným ztrátám (v okolí 24,70 EUR/CZK). Nikde však není psáno, že se na českou korunu nemůže ještě volatilita do konce roku vrátit.



Již dnes budou na globálních trzích ostře sledovaná americká inflační čísla, na která navazuje zasedání amerického Fedu (středa). Jakékoliv překvapení směrem k vyšší inflaci a jestřábí rétorice Fedu by se nemuselo středoevropským měnám líbit. Sebralo by jim s vysokou pravděpodobností “měkký polštář” slabého dolaru, na který si v posledním měsíci zvykly.



Vedle toho v tomto týdnu navíc může na trhy přinést volatilitu další obměna bankovní rady. Zdá se, že prezident Miloš Zeman ve středu oznámí dvě nová jména v bankovní radě za odcházejícího viceguvernéra Marka Moru a Oldřicha Dědka. Je pravděpodobné, že půjde o další spíše holubičí hlasy, které mohou podpořit stávající holubičí většinu v bankovní radě plánující držet sazby v dohledné době beze změny. Pro korunu však nakonec může být důležitější postoj nových centrálních bankéřů k intervencím na devizovém trhu a správě devizových rezerv. Zde není dělící linka mezi členy bankovní rady vůbec stejná jako v případě názoru na sazby. Oldřich Dědek (jedna z holubic) patří například k jedněm z největších zastánců používání devizových rezerv a kurzu v boji s inflací (i když guvernér Michl mu pravděpodobně nakloněn není). Pokud by noví členové bankovní rady svými názory oslabili kredibilitu závazku ČNB bránit korunu proti nadměrné volatilitě, koruně by se to rozhodně nelíbilo. I když s něčím takovým nepočítáme, nejistota spojená s příchodem “nových členů” sama o sobě může korunu dostat pod mírný tlak. Ten samozřejmě bude menší, pokud novými členy budou respektované osobnosti s čitelnými a dobře známými názory na měnovou politiku.

TRHY

Koruna

Česká koruna dál stagnuje v okolí 24,30 EUR/CZK. Předpokládáme ovšem, že nervozita spojená s dnešním výsledkem americké inflace, zítřejším Fedem a jmenováním nových členů bankovní rady ji může spíše držet v defenzivě.



Eurodolar

Eurodolar se připravuje na první klíčovou událost tohoto týdne, kterým bude dnes odpoledne americká inflace za listopad. Trh očekává meziměsíční celkovou i jádrovou inflaci na úrovni 0,3 %, což by mělo implikovat meziročně 7,3 % resp. 6,1 % (náš nowcast říká, že by celková inflace mohla být jen 7,2 %). Překvapení na obě strany zřejmě vyvolá velký pohyb.



Forint zpevnil, což souvisí s tím, že Maďarsko stáhlo své veto v jednáních s EU (o půjčce pro Ukrajinu) a výměnou za to dostalo mírnější hodnocení ze strany Komise ohledně dodržování právního státu. Komise nyní navrhuje zmrazit jen 55 % transferů ze strukturálních fondů (namísto dříve navrhovaných 65 %).