Vakcína proti rakovině od Moderny snižuje v testech počet úmrtí spolu s léčivem od Mercku

Experimentální personalizovaná vakcína proti rakovině od společnosti Moderna dokázala v prostřední fázi studie v kombinaci s Keytrudou od společnosti snížit riziko recidivy nebo úmrtí na melanom. Jde tak o klíčový krok při rozšíření využití technologie mRNA nad rámec prevence proti Covid-19. Akcie Moderny rostou na Nasdaq o 21 % a akcie společnosti rostou v New Yorku o méně než 1 %.

Tyto dvě terapie snižují riziko úmrtí nebo recidivy u smrtelné rakoviny kůže o 44 %, uvedly společnosti v úterním v prohlášení. Rakovina kůže je zdaleka nejběžnějším lidským nádorem a melanom (agresivní a těžko léčitelná forma) tvoří asi 1 % z celkového počtu.



V příštím roce plánují obě farmaceutické společnosti posunout tuto kombinaci do závěrečných studií. Při výrobě vakcín provádí Moderna biopsii nádoru, izoluje některé proteiny a integruje je do vakcíny, která tak naučí imunitní systém tyto markery rozpoznávat. To pomáhá tělu bojovat s rakovinou. Keytruda od Mercku brání rakovinným buňkám vyhýbat se obraně imunitního systému proti nádorům a stala se tak základem léčby melanomu jak u pokročilých inoperabilních případů, tak u prevence recidiv po operaci. Studie vakcíny od Moderny je zaměřena na využití mRNA ke stimulaci dodatečné imunitní odpovědi nad rámec těch, kterých již bylo dosaženo skrze Keytrudu.



Nová využití



Výzkumníci pracovali na personalizovaných vakcínách proti rakovině několik desetiletí pouze s omezeným úspěchem. V neposlední řadě proto, že je těžké je vyrábět ve velkém měřítku. Technologie mRNA od společnosti Moderna je flexibilnější než mnoho starších technologií, díky čemuž je výroba jedinečných vakcín na zakázku praktičtější.



Snaha hledat nové a úspěšné aplikace pro mRNA umožnila rychlý vývoj a výrobu vakcín proti Covid-19. Také BioNtech, partner Pfizeru při výrobě vakcín proti Covidu, rovněž experimentoval s mRNA vakcínami proti rakovině ještě před pandemií.



Moderna věří, že nyní má dostatek dat k testování své vakcíny i pro jiné typy rakoviny, řekl generální ředitel Stéphane Bancel v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „Bude fungovat všude? To Nevím. Ale budeme to agresivně zkoušet,“ řekl a dodal, že Moderna má díky prodeji vakcíny proti Covidu impozantní rozvahu, přičemž náklady na vývoj si rozdělí se společností .

Zdroj: Bloomberg