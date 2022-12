Majitel Zary zvýšil čistý zisk o 24 procent díky zvýšení cen

Společnost Inditex, která je mimo jiné majitelem obchodů s módou Zara, zvýšila v prvních devíti měsících fiskálního roku čistý zisk o 24 procent na 3,1 miliardy eur (75,3 miliardy Kč). Pomohlo jí zvýšení cen zboží. Firma to dnes uvedla na svém webu. Společnost vede prvním rokem dcera spoluzakladatele a majitele Marta Ortegová.



Největší světový prodejce oděvů zvedl ceny o pět a více procent. Chtěl se tak vyrovnat s inflačními tlaky na mnoha trzích.



Tržby v kamenných prodejnách a na internetu se zvýšily o 19 procent. Je to mírně více, než se čekalo.



Kromě většího množství zákazníků v kamenných prodejnách rostl od února do října i internetový prodej, který překonal rekordní hodnotu za stejných devět měsíců z přelomu let 2021 a 2022. Inditex je známý svou schopností rychle dodávat spotřebitelům nejnovější módní trendy. V poslední době nabízí v Zaře ale i více výběrového oblečení za vyšší ceny, což podle firemních zdrojů a analytiků přitahuje nové zákazníky se zájmem o luxusní zboží.



Nejnovější čísla jsou ovšem méně uspokojivá. Inditex oznámil, že mezi začátkem listopadu a 8. prosincem prodej kvůli slábnoucí poptávce vzrostl meziročně jen o 12 procent. Ve druhém firemním čtvrtletí se tržby meziročně zvýšily ještě o 16 procent.