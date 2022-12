Rozbřesk: Americká inflace byla nižší, co na to Fed?

Americká inflace za listopad byla o něco nižší jak v meziročním, tak meziměsíčním srovnání (7,1 % vs očekávaných 7,3 % meziročně, respektive 0,1 % vs 0,3 % meziměsíčně). Pozitivní byl vývoj jádrové inflace. Sice s ní i v listopadu opět zamávaly nižší ceny ojetých automobilů (meziměsíčně klesaly o 3 %), ale i jádrové ceny mimo zmíněná auta a bydlení rostly v kontextu posledních několika měsíců relativně pomalu (0,2 % vs. očekávaných 0,3 % meziměsíčně). Dodejme pro pořádek, že americká čísla jsou na rozdíl od evropských sezónně očištěna.



Inflace byla bedlivě sledována zejména vzhledem k dnešnímu zasedání Fedu. Ačkoliv bezprostřední tržní reakce byla optimistická, tak stanovisko, které k číslům zaujme americká centrální banka, uvidíme teprve dnes večer a vše bude navíc zarámováno zveřejněním nové prognózy. Radost a optimismus mohou totiž kalit mimo jiné poměrně svižně rostoucí mzdy - v posledních měsících anualizovaně mezi 6-7 %. Růst mezd se navíc koncentruje v odvětvích tržních služeb, což značí rostoucí inflační tlaky do budoucna právě v oblasti jádrové inflace.



Spíše než samotné zvýšení základní sazby o 50bps tak dnes trhy zajímá revize tzv "dot plots". Ještě nedávno se zdálo pravděpodobné, že FOMC zvýší mediánové očekávání na závěr roku 2023 možná až o 50bps. Přece jen vlažnější čísla z poslední doby ale naznačují spíše posun o 25bps (4,75-5,00 %), i když míra nejistoty, respektive interpretace Fedu, zůstává samozřejmě nejistá. A to nejen vzhledem k již zmíněnému vývoji mezd, ale i kvůli rozvolňování finančních podmínek, jehož jsme svědky v poslední době (viz EUR/USD).



Připomeňme, že dnešek bude v oblasti centrálního bankovnictví zajímavý i u nás, neboť bychom se měli dozvědět jména dvou nových centrálních bankéřů (mandát brzy končí O. Dědkovi a M. Morovi). Uvidíme, zda prezident Zeman dokončí holubičí proměnu bankovní rady.





*** TRHY ***



Koruna

Závan pozitivního sentimentu, který na globálních trzích odšpuntovala nižší americká inflace, se na korunovém trhu v zásadě neprojevil a česká měna tak nadále okupuje hranici 24,30 EUR/CZK. Dnes však může být koruna přece jen o něco živější, neboť se dozvíme dva nové členy bankovní rady ČNB, které jmenuje prezident Zeman. Pro samotnou korunu přitom nemusí být zásadní ani tak postoj nových centrálních bankéřů k nastavení úrokových sazeb (očekává se jmenování dalších holubic, které by se měly přidat k už tak silné holubičí většině), ale názor na současný intervenční režim, kterým se ČNB snaží omezit dovezené inflační tlaky.



Eurodolar

O desetinku nižší než očekávaná americká inflace (viz úvod) poslala eurodolar raketově vzhůru, takže směřoval až k téměř 1,07. Následně však měnový pár své zisky korigoval a nyní již vyčkává na večerní zasedání Fedu. Zvýšení sazeb o 50 bazických bodů se očekává, ale klíčové bude, kam se v nové prognóze posune odhadovaná trajektorie úrokových sazeb (tzv. DOT PLOTS) a jak poslední čísla bude na tiskovce interpretovat šéf Fedu Powell.



Akcie

Americké akciové trhy včera otevřely strmým růstem, když Nasdaq v úvodu rostl dokonce o bezmála 4 %. Hlavní indexy však tento raketový růst dlouho neudržely a postupně většinu z těchto zisků umazaly zřejmě i kvůli obavám z dnešního rozhodování Fedu. Index S&P 500 nakonec přidal jen mírných 0,7 %, Dow Jones sotva posílil 0,3 %, zatímco Nasdaq přidal alespoň 1 %. Více než 2 % si připsaly akcie Alphabet, Nvidia nebo Meta. Akcie Moderna rostly o přibližně 20 %, zatímco akcie Merck zpevnily asi o 2 %. Analytici Goldman Sachs zvýšili doporučení pro akcie Pfizer na „koupit“ z „neutrální“, zatímco cílovou cenu zvedli z 47 USD na 60 USD. Akcie Pfizer posílily o více než 2 %.