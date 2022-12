Vstupů na burzu letos celosvětově ubylo téměř o polovinu, vyplývá ze studie EY

Vstupů firem na burzu letos kvůli nepříznivé situaci na trzích celosvětově ubylo, uvádí studie poradenské společnosti EY. Proti rekordnímu loňskému roku jich bylo o 45 procent méně, k primární veřejné nabídce akcií (IPO) se odhodlalo 1333 podniků. Objem emisí klesl o 61 procent na 180 miliard dolarů (4,1 bilionu Kč).



"Po rekordním roce 2021 se rok 2022 vyznačoval geopolitickým napětím, vysokou inflací, prudkým nárůstem úrokových sazeb a také odpovídající vysokou volatilitou,“ shrnul dnes analytik EY Martin Steinbach.



Největší IPO v letošním roce byl debut jihokorejské společnosti na výrobu baterií LG Energy Solution, která při vstupu na burzu získala 10,7 miliardy dolarů (244,6 miliardy Kč). Na druhém místě je automobilka Porsche s objemem emise 9,4 miliardy eur (228 miliard Kč).



Nejsilnější propad zaznamenali podle EY ve Spojených státech. Ve srovnání s loňským rokem tam klesl počet primárních emisí o 78 procent. Objem emisí se snížil o 94 procent. V Evropě EY zaznamenala pokles počtu IPO o 70 procent a pokles hodnoty IPO o 78 procent. V Číně, včetně Hongkongu, se počet i celková hodnota nových emisí snížily o 22 procent.



V České republice letos vzbudila pozornost slovenská společnost Gevorkyan, která vyrábí kovové součástky procesem práškové metalurgie a která se stala největší emisí na trhu Start pražské burzy. Zároveň jde o první zahraniční firmu na tomto trhu. Investoři při veřejném úpisu investovali do akcií firmy přes 727 milionů Kč.



Změnu celosvětového trendu nepřinesl ani závěr roku, bylo tomu přesně naopak. Čtvrté čtvrtletí bylo jak do počtu tak do objemu nejslabším kvartálem za více než deset let.



Steinbach je ale pro příští rok opatrně optimistický. "V poslední době se volatilita na globálních kapitálových trzích poněkud snížila. Navíc se obecně očekává, že růst úrokových sazeb se v průběhu roku 2023 zpomalí. Nadcházející rok by tak mohl nabídnout výhodnější podmínky pro IPO, což umožní, aby globální aktivita u primárních emisí znovu nabyla na síle, zejména ve druhé polovině roku 2023," řekl analytik.