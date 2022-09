Ford se přidává k firmám varujícím před dopady ekonomiky. Ve své aktualizaci snížil výhled zisku na aktuální kvartál

Motor ve své aktualizaci varoval, že inflace v současném čtvrtletí vytlačuje dodavatelské náklady o 1 miliardu dolarů výše, než se očekávalo. Připojil se tak k chóru velkých korporací, které varují před makroekonomickými problémy, které se šíří ekonomikou. Akcie v pre-marketu klesají o 4 %.





Automobilka očekává za aktuální kvartál upravený zisk EBIT v rozmezí 1,4 až 1,7 miliardy dolarů, až příští měsíc zveřejní výsledky. Tento předběžný odhad je výrazně pod hodnotou 3,7 miliardy dolarů, kterou vykázal v minulém čtvrtletí, a pod 3 miliardami dolarů, které vydělal před rokem.



Nedostatek klíčových komponent navíc vede k vyšším zásobám nedokončených vozidel. nyní očekává, že počet částečně dokončených vozidel, a to zejména nákladních vozů a SUV s velkou marží, bude ke konci třetího kvartálu, který končí 30. září, dosahovat přibližně 40 000 až 45 000. Vyjádřil ale důvěru, že by tato vozidla mohl dokončit a prodat do konce roku.



Automobilka proto drží očekávání, že za celý rok vydělá 11,5 až 12,5 miliardy dolarů. Další informace ohledně svých finančních očekávání pro rok 2022 spolu se čtvrtletní zprávou o výsledcích hospodaření zveřejní 26. října.

je tak poslední firmou, která zmiňuje dopad ekonomických tlaků na provoz. Společnosti od FedExu, přes , až po McDonald’s poukazují na ochabující poptávku, vytrvalé problémy v dodavatelském řetězci a narůstající možnost recese.

Problém se zásobami však ukazuje, že výrobci automobilů nadále bojují s přetrvávajícím nedostatkem komponent. Poslední komentáře Fordu se shodují i s názory konkurenční , která v červenci uvedla, že se snaží snížit své zásoby částečně dokončených vozidel v důsledku nedostatečných zásob polovodičů.

Zdroj: Bloomberg, Patria