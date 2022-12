Další rána pro dodávku energií: EDF dál odložila restart několika jaderných elektráren

Francouzská energetická firma dál odložila restart několika jaderných elektráren, některých až do června. Jaderná produkce ve Francii je letos na 30letém minimu a má potíže pokrýt zvýšenou zimní poptávku. Na vině je opožděný plán údržby, jaderné reaktory jsou postižené korozí, což způsobuje dosud nevídaný počet výpadků reaktorů. A to vše v době, kdy dodávky energií do Evropy ohrožuje ruská válka na Ukrajině.

Podle o víkendu zveřejněného revidovaného plánu bylo odloženo restartování 1,3 gigawattového (GW) reaktoru Penly 2 o čtyři a půl měsíce do 11. června. Restart reaktoru Golfech 1 o výkonu 1,3 GW byl podobně odložen do 11. června z plánovaného data restartu 18. února. Opětovné spuštění reaktoru Cattenom 3 o výkonu 1,3 GW bylo odloženo o měsíc na 26. března a reaktoru Civaux 2 o výkonu 1,5 GW také o měsíc na 19. února. Restart reaktoru Cattenom 1 o výkonu 1,3 GW byl ale posunut o dva týdny dopředu na 12. února.

Na špici pelotonu energetických problémů Evropy se bez většího zájmu diváků propracovala nedokončená údržba francouzských jaderek. — Martin Pacovsky (@M_Pac_) December 19, 2022

Francouzský prezident Emmanuel Macron letos v únoru ohlásil "obrození" francouzské jaderné energetiky. Uvedl, že Francie v nadcházejících desetiletích postaví nejméně šest nových jaderných reaktorů. Dodal, že chce prodloužit životnost starších jaderných elektráren ze současných 40 na 50 let a více, pokud to bude bezpečné.

sice v posledních týdnech vrátila řadu jaderných bloků zpátky do provozu, stárnoucí elektrárny ale asi poběží tuto zimu hluboko pod optimální kapacitou. Na riziko výpadků dodávek elektrické energie během chladných měsíců již upozornil francouzský provozovatel distribuční soustavy, protože narůstá poptávka po vytápění. Francie, která byla tradičním vývozcem elektrického proudu do sousedních zemí, už musela začít elektřinu dovážet. Francouzské reaktory teď běží na něco přes dvě třetiny běžné kapacity, takže se více elektřiny musí vyrábět z plynu. To znamená zásek pro evropské zásobníky, které si po ruském přiškrcení dodávek musejí obstarávat plyn odjinud.

Problémy ale netrápí jenom starší francouzské reaktory. Na konci minulého týdne společnost oznámila, že odložila spuštění jaderného reaktoru Flamanville-3 na západě Francie o několik měsíců do roku 2024. Projekt nabral už více než desetileté zpoždění.

Zdroje: ČTK, Bloomberg