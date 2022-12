Allwyn vstupuje na americký trh, převezme loterijní firmu Camelot LS Group

Nadnárodní loterijní společnost Allwyn AG, která patří do skupiny KKCG českého podnikatele Karla Komárka, vstupuje na americký trh. S kanadským penzijním fondem Ontario Teachers' Pension Plan se dohodla, že od něj převezme firmu Camelot LS Group, která provozuje loterii v americkém státě Illinois. Allwyn to dnes oznámil v tiskové zprávě. Finanční podmínky transakce firmy nezveřejnily.



Společnost Allwyn Entertainment v listopadu uzavřela akvizici firmy Camelot UK Lotteries, která vlastní licenci na provoz prestižní britské Národní loterie. Majitelem firmy Camelot UK Lotteries byl rovněž kanadský penzijní fond.



"Americký trh jsme vždy považovali za důležitou součást budoucího růstu společnosti Allwyn. Akvizice firmy Camelot LS Group je tím správným krokem," řekl k převzetí společnosti generální ředitel Allwynu Robert Chvátal.



Camelot LS Group spolupracuje i s loterijní společností Arkansas Scholarship Lottery, kterou provozuje vláda amerického státu Arkansas. Kromě toho má technologickou součást, která podporuje loterie v Evropě a Severní Americe.



"Cílem Allwynu je vytvářet lepší loterie a pomáhat jim získávat více peněz na dobročinné účely," dodal Chvátal. Allwyn toho chce podle něj dosáhnout zejména prostřednictvím inovací a technologií.



Komárek je podle žebříčku české mutace časopisu Forbes druhým nejbohatším Čechem, hodnotu jeho majetku časopis v říjnu odhadl na 190,2 miliardy korun. Americký Forbes hodnotu Komárkova majetku k dnešnímu dni odhaduje na 7,5 miliardy USD (171,1 miliardy Kč). Celosvětově tak patří Komárkovi 281. příčka mezi nejbohatšími lidmi.



Společnost Allwyn, která se dříve jmenovala Sazka Entertainment, provozuje loterie v Rakousku, České republice, Řecku, na Kypru a v Itálii. Licenci na provoz britské Národní loterie má na deset let, platit začne v únoru 2024.