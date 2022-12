Goldman Sachs: Komodity budou v roce 2023 nejvýkonnější, přinesou přes 40 procent

Komodity budou v roce 2023 opět nejvýkonnější třídou aktiv a investorům přinesou výnosy ve výši více než 40 %, domnívají se analytici z . Přestože první čtvrtletí ještě může být na tomto trhu kvůli slabé ekonomice v USA a Číně podle banky „hrbolaté“, nedostatek surovin od ropy, přes zemní plyn až po kovy povede k růstu cen.



Goldman Sachs předpověděla několikaletý komoditní supercyklus na konci roku 2020. Tohoto názoru se drží, i když ceny energií v posledních měsících klesaly v důsledku přísných opatření proti koronaviru v Číně a globálního ekonomického zpomalení, které potlačuje poptávku.



„Navzdory téměř dvojnásobenému meziročnímu růstu cen mnoha komodit do května 2022, byly kapitálové výdaje v celém komoditním komplexu zklamáním,“ napsali analytici, včetně Jeffa Currieho a Samanthy Dart, v komentáři ze 14. prosince. „Jde o nejdůležitější odhalení roku 2022 – ani mimořádně vysoké ceny zaznamenané na začátku tohoto roku nedokázaly vytvořit dostatečný příliv kapitálu, a tedy reakci nabídky k vyřešení dlouhodobého nedostatku.“



Banka očekává, že index S&P GSCI Return Index, hlavní index měřící pohyb cen komodit, vzroste v roce 2023 o 43 %, a to proti dosavadnímu letošnímu růstu zisků o 40 %. A není zdaleka sama. Mnozí říkají, že nedostatečná explorace nových ropných polí a nedostatek investic do dolů vedl ke snižování zásob a napětí na trzích. Podle předběžných údajů společnosti Bridge Alternative Investments letos 15 nejlepších hedgeových fondů zaměřených na komodity zvýšilo svá aktiva o 50 % na 20,7 miliardy dolarů.



"Dlouhodobý stav trhu je předvídatelný," uvedli analytici Goldmanů. "Bez dostatečných kapitálových výdajů k vytvoření volné kapacity dodávek zůstanou komodity ve stavu dlouhodobého nedostatku a ceny budou vyšší a kolísavější.“



Banka předpovídá, že ropa Brent se v posledním čtvrtletí roku 2023 vyšplhá na 105 dolarů za barel ze současných 82 dolarů. Měď má vyskočit na 10 050 USD za tunu z přibližně 8 400 USD a asijský benchmark na zkapalněný zemní plyn údajně vzroste z 33 USD za milion britských tepelných jednotek na 53,10 USD.



Přesto se najdou i skeptičtí analytici, kteří tvrdí, že globální ekonomika je příliš slabá na to, aby vedla k dalším růstům cen komodit. "Tok by se mohl otočit," uvedli tento měsíc analytici v čele s Edem Morsem. "Možnost globální recese představuje pro tuto třídu aktiv, která v posledních dvou letech prošla renesancí, hrozbu."



Zdroj: Bloomberg