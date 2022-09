Společnost Allwyn se oficiálně stala provozovatelem britské Národní loterie

Společnost Allwyn Entertainment ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka se v Británii oficiálně stala provozovatelem prestižní Národní loterie. Rozhodla o tom dnes britská Komise pro hazardní hry, která firmu Allwyn jako preferovaného uchazeče o licenci vybrala na jaře. Proti jejímu tehdejšímu rozhodnutí se však odvolala společnost Camelot, která loterii provazovala doposud.



Desetiletá licence na provozování Národní loterie je největší zakázkou veřejného sektoru v Británii. Allwyn zvítězil mimo jiné díky příslibu, že na dobročinné účely vybere podstatně více než Camelot. Slíbil také vysoké investice do nových digitálních produktů.



Rozhodnutím společnosti Camelot stáhnout námitky vstoupila britská komise do jednání s Allwynem o dokončení procesu. "To znamená, že společnosti Allwyn byla oficiálně udělena čtvrtá licence," píše se v dnešním oznámení Komise pro hazardní hry.



Britská Národní loterie patří k největším na světě. Od jejího vzniku v roce 1994 hráči dohromady získali více než 46 miliard liber (1,29 bilionu Kč) na 670.000 dobročinných účelů po celé Británii.



Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Dříve se jmenovala Sazka Entertainment. Letos v lednu firma oznámila, že prostřednictvím spojení s firmou specializovanou na akvizice Cohn Robbins Holdings (CRHC) vstoupí na akciovou burzu v New Yorku.



Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům, časopis Forbes odhadl hodnotu jeho majetku na 7,7 miliardy USD (191 miliardy Kč). Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly mimo jiné ve společnostech Allwyn, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.