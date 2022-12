V Evropě se daří sektoru Oil&Gas. Norsko slibuje plynu jako letos, v plánu je těžba z nových nalezišť

Evropské obchodování se nese v poklidnějším tempu než včera. Index STOXX Europe 600 se obchoduje kolem svých včerejších zavíracích hodnot, německý index DAX klesá o 0,2 % a britský FTSE 100 přidává 0,4 %. Z širšího indexu STXE 600 se nejlépe daří sektoru „STXE 600 Oil&Gas“, který posiluje téměř o 1,3 %.



Během svého včerejšího rozhovoru norský ministr energetiky Terje Aasland uvedl, že se Norsko vynasnaží dodat do Evropy příští rok alespoň tolik zemního plynu jako letos, kdy došlo oproti předchozímu roku k navýšení exportu této komodity o 8 procentních bodů. Neznamená to však, že by snaha o rozšíření těžby a evropské energetické soběstačnosti utuchala. V nadcházejících letech by se podle odhadů měly investice do těžby ve vodách i podél pobřeží tohoto největšího evropského exportéra zemního plynu vyšplhat až na 24 miliard USD.



Norská dceřiná společnost známého rakouského koncernu (OMV) plánuje se svými partnery za rozvoj a zpřístupnění těžby ropy a zemního plynu ze Severního moře utratit 925 milionů USD. Očekává se, že by plyn z těchto nalezišť mohl do Evropy proudit již v roce 2028. V návaznosti na tyto informace akcie (OMV) rostou o více než 2,7 % a norský těžař Aker (AKRBP) přidává 2,2 %. Slibně se však daří téměř všem těžařům z výše uvedeného sektoru indexu STOXX Europe 600.



Pražská burza přidává 0,8 %, když akcie společnosti rostou o 0,4 %, posiluje o 1 % a se obchoduje oproti včerejší uzavírací hodnotě o 1,7 % výše.



Americká lehká ropa WTI se obchoduje na úrovni 79,8 dolarů za barel, což činí růst ve výši 2 %.

Všem investorům, kteří sledují vývoj akciových trhů ve středoevropském regionu, nově nabízíme přehled o tom, jak v daný den uzavřely hlavní akciové indexy v Česku, Polsku a Maďarsku, spolu s přehledným uvedením titulů, které na uvedených burzách zaznamenaly nejvýraznější nárůst nebo pokles.