CNBC: Čína se změnila, masivně investuje do digitální ekonomiky i obnovitelných zdrojů energie

Čínská ekonomika v příštím roce téměř jistě nebude vypadat jako čínská ekonomika v roce 2019, tedy těsně před pandemií covidu-19. Podle analytiků už tam větší roli hraje digitální ekonomika a rovněž obnovitelné zdroje energie, po zásahu státních úřadů se naopak snížil vliv realitního sektoru a také infrastruktury. Shodují se na tom analytici, na které se odvolává server americké televize CNBC.



Po prudkém růstu se v Číně snížil vývoz. Čínský gigant elektronického obchodu JD.com letos nahradil společnost Huawei, kterou zasáhly restrikce americké vlády, na pozici největšího nestátního podniku v Číně z hlediska objemu tržeb.



Peking v posledním měsíci náhle zrušil řadu opatření a požadavků na testování v souvislosti s šířením koronavirové nákazy, která v posledním roce a půl brzdila hospodářský růst. Analytici varují před nejistou cestou k úplnému zotavení ekonomiky, nicméně očekávají, že se čínská ekonomika odrazí ode dna dříve, než se původně předpokládalo. Přispějí k tomu ale jiné faktory než před třemi lety.



Čínský model růstu se mění z modelu vysoce závislého na nemovitostech a infrastruktuře na model, v němž větší roli hraje takzvaná digitální a zelená ekonomika, uvedli analytici přední čínské investiční banky CICC ve svém výhledu na rok 2023 zveřejněném v listopadu. Odvolávají se na plány, které na svém nedávném sjezdu nastínila vládnoucí komunistická strana.



Podle odhadů CICC se v příštích pěti letech kumulativní investice do digitální ekonomiky zvýší více než sedmkrát a dosáhnou 77,9 bilionu jüanů (asi 254 bilionů Kč). To převyšuje očekávané kumulativní investice do nemovitostí, tradiční infrastruktury nebo zelené ekonomiky - digitální ekonomika je tak největší z těchto čtyř kategorií, uvádí zpráva analytiků.



V loňském a letošním roce byly nemovitosti největší investiční kategorií. Letos však investice do nemovitostí v Číně proti loňsku klesly zhruba o 22 procent, zatímco investice do digitálního a zeleného sektoru se zvýšily, a to přibližně o 24, respektive o 14 procent. Peking v roce 2020 potlačil vysokou závislost developerů na dluhovém financování, což přispělo k nesplácení dluhů a výraznému poklesu prodeje bytů a investic. Letos úřady mnoho těchto omezení při financování zmírnily.



Zatímco většina světa se v letech 2020 a 2021 potýkala se zvládáním covidu-19, Čína díky rychlým uzávěrám umožnila, že místní továrny dokázaly uspokojovat rostoucí celosvětovou poptávku po zdravotnických produktech a elektronice. Nyní ale poptávka slábne. Vývoz v říjnu začal meziročně klesat, a to poprvé od května 2020, uvádějí analytici čínské společnosti Wind Information, která se specializuje na poskytování finančních informací. Hlavní ekonomka americké investiční banky pro Čínu Chuej Šan očekává, že pokles čistého vývozu sníží růst hrubého domácího produktu (HDP) o 0,5 procentního bodu.



Čína se teď v obchodních vztazích více zaměřuje na Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Vývoz do těchto států se podle čínského celního úřadu zvýšil a v listopadu překonal vývoz do Spojených států i do Evropské unie.



"Vývoz do zemí ASEAN může sloužit jako mírný nárazník proti tlakům na trzích v EU a v USA," poznamenala ekonomka americké pro oblast Číny Siao-wen Ťin. Její tým očekává, že růst HDP zemí ASEAN se v příštím roce obnoví, zatímco Evropská unie i Spojené státy stráví část příštího roku v recesi. Letos k celkovému vývozu z Číny přispěla výroba aut, zejména elektromobilů a souvisejících dílů.



"Rychlé zpomalení vývozu také znamená, že Čína musí v dohledné budoucnosti využít k růstu domácí trhy," uvedl minulý týden hlavní ekonom společnosti Guotai Junan Securities Chao Čou. "S uvolněním koronavirových omezení se spotřeba od příštího roku pravděpodobně dočká citelného a udržitelného oživení," dodal.



Politická prohlášení ústřední vlády z tohoto měsíce upřednostňují podporu domácí spotřeby. Maloobchodní tržby od pandemie zaostávají za celkovým růstem, zatímco rekordní podíl lidí dává přednost spoření.



Analytici zvýšili odhad růstu čínské ekonomiky na příští rok na 5,2 procenta, zatímco dosud čekali růst o 4,5 procenta. Svou prognózu opírají právě o znovuotevření ekonomiky po pandemii a sázejí na to, že růst podpoří zejména spotřeba.