Německo po zhruba měsíci opět ukládá zemní plyn do zásobníků

Německo po zhruba měsíci začalo opět ukládat zemní plyn do svých zásobníků, které jsou k dnešku plné z 87,31 procenta. Síťový regulátor Bundesnetzagentur označil současnou situaci jako stabilní, úspory v používání plynu ale nadále hodnotí jako nedostatečné. K nižší spotřebě plynu přispělo výrazné oteplení. Zatímco v uplynulém týdnu Německo čelilo mrazu, nyní teploty na některých místech šplhají až k deseti stupňům Celsia.



Německo v polovině listopadu oznámilo, že má zásobníky plné na 100 procent, takže je na zimu připraveno. K dnešku byly zásobníky plné z 87,31 procenta, ve čtvrtek to bylo 87,2 procenta. Plyn se tak nyní opět ukládá. Největší německý zásobník v dolnosaském Rehdenu udává, že je naplněn z 90,67 procenta.



"Předpovídaná teplota pro tento týden je 5,91 stupně Celsia, leží tak opět ve stabilních hodnotách. Očekává se proto snížení spotřeby," uvedl síťový regulátor.



Šéf agentury Klaus Müller upozornil, že úspory ve spotřebě nejsou stále dostatečné a že Německo v minulém týdnu spotřebovalo více plynu než ve stejném období loňského roku. Vyšší spotřeba souvisela s mrazivými teplotami.



Německý kancléř Olaf Scholz nicméně považuje letošní zimu za energeticky zajištěnou a říká, že země bezpečně překoná i nadcházející zimní sezonu na přelomu let 2023 a 2024. Přispějí k tomu terminály na zkapalněný zemní plyn, které Německo vybudovalo a které dokončuje.