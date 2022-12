Ekonomové odhadují pravděpodobnost recese v USA v příštím roce na 70 procentech

Podle ekonomů je pravděpodobnost, že se americká ekonomika příští rok propadne do recese v důsledku masivního zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu, 7 ku 10. Vyšší sazby totiž následně dopadnou na výhled poptávky i na inflaci.



Pravděpodobnost poklesu ekonomiky v roce 2023 byla v listopadu podle průzkumu ekonomů agenturou Bloomberg 65 % a od té doby dále narostla na 70 %.

Podle prosincového průzkumu je medián růstu HDP v příštím roce na ubohých 0,3 %, a to včetně anualizovaného poklesu o 0,7 % ve druhém čtvrtletí a stagnace v prvním a třetím čtvrtletí. Spotřebitelské výdaje, které tvoří asi dvě třetiny HDP, podle projekcí v polovině roku téměř neporostou.



„Americká ekonomika čelí velkým brzdám v důsledku rostoucích úrokových sazeb, vysoké inflace, konce fiskálních stimulů a slabých exportních trhů v zahraničí,“ řekl Bill Adams, hlavní ekonom Comerica Bank. "Firmy začaly být opatrné, pokud jde o navyšování zásob a najímání zaměstnanců, a pravděpodobně oddálí výstavbu a další investiční plány, protože úvěry budou dražší a počet objednávek se bude zmenšovat."



Inflace měřená preferovanými ukazateli Fedu (indexem cen výdajů na osobní spotřebu a indexem očištěným o nestálé složky potravin a energie) se, zdá se, zmírňuje, ale stále je výrazně nad 2% cílem centrální banky. To vysvětluje, proč šéf Fedu Jerome Powell minulý týden signalizoval, že poté, co centrální banka zvýšila svou referenční úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň od roku 2007, se připravuje na další utažení na začátku příštího roku. Powell také jasně řekl, že Fed neuvažuje o tom, že by v příštím roce sazby snižoval. Letos zvýšil sazby už o 4,25 procentního bodu, včetně čtyř zvýšení o 75 bazických bodů.



Klíčovým důvodem, proč Fed pravděpodobně bude držet vyšší sazby vysoko po delší dobu, je odolnost trhu práce. S oslabením ekonomiky však dochází k poklesu zaměstnanosti. Ekonomové očekávají pokles mezd ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku a v prvním čtvrtletí roku 2024 se očekává, že míra nezaměstnanosti dosáhne vrcholu v průměru na 4,9 %.



Vzhledem k tomu, že vysoká inflace a výpůjční náklady zasadí ránu domácím financím, tak se i firmy budou držet zpátky. Ekonomové nyní očekávají vyšší pokles soukromých investic v prvních třech čtvrtletích roku 2023, než odhadovali před měsícem. Tyto výdaje nyní podle nich v průměru klesnou o 3 %.



Méně investic, slabé výdaje domácností a globální ekonomika na pokraji recese zasáhne národní výrobce obzvláště tvrdě. Průzkum Bloombergu ukazuje, že ekonomové snížili své odhady pro průmyslovou výrobu u každého čtvrtletí příštího roku. Podle aktuálních odhadů se v průměru očekává, že produkce v roce 2023 klesne o 0,7 %, což je mnohem slabší výkon, než odhadovaný 0,2% nárůst, který se předpokládal v listopadu.



Zdroj: Bloomberg