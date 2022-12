Posledních 14 let nebyl standard. Budoucnost nebude pro investory už tak optimistická, domnívá se Marks z Oaktree Capital

Za posledních několik desetiletí si akciové trhy a ekonomiky prošly několika málo výraznými změnami. Jednou z nich byl výrazný pokles sazeb a výnosů dluhopisů, které se postupně dostaly až k nule. Pro CNBC to uvedl Howard Marks z Oaktree Capital Management a přidal svůj názor, podle kterého další výraznou změnou prochází svět financí nyní.



Marks dodal, že období strukturálního poklesu sazeb začalo v osmdesátých letech a skončilo rokem 2020. Tato doba pak byla pozitivní i pro návratnost akciových trhů. Významnou roli podle investora hrála také změna ve vnímání vztahu mezi rizikem a návratností investic. Do sedmdesátých let se totiž podle něj investoři snažili riziku vyhýbat. Pak se ale přístup změnil a nastal posun směrem k „inteligentnímu riskování“.



Nyní podle experta může probíhat další významná změna. Připomněl, že po roce 2008 nastalo období monetární stimulace, které trvalo necelých 14 let. Během této doby na trh přišla řada nových investorů a „ti mohli nabýt dojmu, že takové prostředí je normální.“ Marks si to nemyslí, podle něj ony roky představovaly to nejlepší, co si mohly trhy přát, ale nyní je mu konec.







Marks by nenazýval předchozí období bublinou, protože s ní spojuje iracionální chování investorů. Spíše by hovořil o době, kdy „vše bylo jednoduché pro dlužníky a vlastníky aktiv“ a vládl velký optimismus. „Není to ale normální stav a nemyslím si, že přetrvá do budoucna,“ dodal expert. Investoři si totiž podle něj po roce 2008 zvykli, že sazby leží u nuly, ale na tak nízkých úrovních se v budoucnu pravděpodobně pohybovat nebudou.



Marks má za to, že pokud se americká ekonomika dostane do recese, centrální banka sníží sazby ve snaze ekonomiku podpořit. Nicméně se nedá čekat, že by se sazby dostaly opět k nule a zůstaly tam po dlouhou dobu. K tomu investor dodal, že nevěří predikcím a jeho společnost neinvestuje na jejich základě. Odhaduje však, že v následujících letech se sazby budou spíše pohybovat mezi 2 – 4 %, než aby se usadily mezi 0 – 2 %.



Zdroj: CNBC