Půjde nakonec Fed za trhy, nebo trhy za centrální bankou?

V tuhle chvíli panuje v USA plná zaměstnanost a finanční podmínky jsou uvolněnější než v době, kdy Fed začal zvedat sazby. Reálné sazby jsou „masivně negativní“, inflace vysoká a to samé platí o růstu mezd. Pro Bloomberg to uvedl Steen Jakobsen, který působí jako investiční ředitel v Saxo Bank. K tomu dodal, že ve financích se pohybuje již 35 let, a pokud by nyní při plné zaměstnanosti nastala recese, bylo by to v jeho kariéře poprvé.



Jakobsen míní, že nemá smysl hovořit o riziku špatného odhadu situace ze strany Fedu, protože centrální banka vývoj nikdy nedokáže správně odhadnout. K tomu dodal, že hovoří se zástupci firem a z jejich informací vyplývá, že inflační tlaky stále přetrvávají. K akciovému trhu pak Jacobsen uvedl, že pokles marží obchodovaných firem podle něj přijde v prvním a druhém čtvrtletí příštího roku. K tomu bude v americkém hospodářství patrné určité ochlazení „nadměrné poptávky“, ale recese nenastane.



Podle experta si v současném ekonomickém prostředí povedou nejlépe firmy a odvětví úzce provázané s vývojem v celé reálné ekonomice. Tedy mimo jiné těžební společnosti či logistika. Saxo se naopak vyhýbá růstovým akciím s vysokými valuacemi, protože ty jsou velmi citlivé na volatilní sazby a možné pohyby sazeb terminálních. Tedy na to, kam až Fed může sazby zvedat.







O monetární politice a trzích hovořil na Bloombergu i Jim Bianco z Bianco Research. Podle něj je nyní naprosto mimořádná mezera mezi očekáváním trhů na straně jedné a Fedu na straně druhé. Trhy totiž počítají s tím, že finální sazby se nedostanou přes 5 % a centrální banka bude už příští rok sazby snižovat. Fed naopak hovoří o sazbách nad 5 %, které bude na této úrovni držet po celý příští rok.



Bianco připomněl, že v roce 2022 se trhy opakovaně domnívaly, že centrální banka už brzy přestane se zvyšováním sazeb a přijde obrat v její politice. Tato očekávání se zas a znovu ukázala jako mylná. Jak bylo uvedeno, predikce pro příští rok se opět znatelně liší a jedna strana se tedy bude zase mýlit. Bianco k tomu dodal, že pokud by to znovu byly trhy, mohla by na ně dorazit výraznější korekce.



Zatímco Bianco míní, že to budou spíše trhy, kdo bude muset upravit svá očekávání, Rob Waldner ze společnosti Invesco věří v opak. Tedy v to, že chování Fedu bude ve druhé polovině roku spíše odpovídat tomu, co nyní očekávají trhy. Tedy že inflační obavy do značné míry opadnou, centrální banka se bude mnohem více zaměřovat na udržení tempa ekonomického růstu a kvůli tomu dojde i na snižování sazeb. Oba experti i přes rozdílné názory na vývoj monetární politiky považují za atraktivní dluhopisy, a to z jednoduchého důvodu: „Nyní už jsou na nich výnosy.“







Zdroj: Bloomberg