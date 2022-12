Japonsko navzdory sankcím začne poprvé od května odebírat ruskou ropu

Japonsko se připravuje na první dodávku ropy z Ruska za více než půl roku, informuje dnes agentura Bloomberg. Japonsko se připojilo k západním spojencům a uvalilo na Rusko sankce za jeho invazi na Ukrajinu, nepřistoupilo ale k přísným opatřením ohledně nákupu ruských energií. Vláda v Tokiu uvedla, že ruský projekt Sachalin-2 je důležitým zdrojem dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) do Japonska a dovoz ruské ropy je důležitý pro zajištění stabilního provozu a energetické bezpečnosti.



Do Japonska teď podle údajů o sledování lodí směřuje plavidlo Aframax Zaliv Baikal. Minulý týden bylo naloženo v zařízení Sachalin-2 na ruském Dálném východě, uvedl Bloomberg. Podle údajů o lodní dopravě Japonsko nedovezlo z Ruska žádnou ropu od května.



Dodávka ropy míří do Japonska v době, kdy Moskva zakázala vývoz ruské ropy a ropných produktů těm zahraničním odběratelům, kteří dodržují cenový strop na ruskou ropu. Japonsko minulý měsíc uvedlo, že dodávky z projektu Sachalin-2 budou z cenového limitu vyňaty.



Japonsko od invaze ruských vojsk na Ukrajinu výrazně snížilo dovoz ropy z Ruska, zejména z projektu Sachalin-1. Japonské rafinerie se snažily diverzifikovat dodávky.



Skupina ekonomicky vyspělých zemí G7, Evropská unie a Austrálie od 5. prosince zavedly maximální cenu 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři. Ruský prezident Vladimir Putin tento týden podepsal dekret, který zakazuje dodávky ruské ropy a ropných produktů do zemí uplatňujících cenový strop na ruskou ropu. Japonsko je rovněž členem G7.



Odběratelem nejnovější dodávky z Ruska je japonská společnost Taiyo Oil. Náklad má být vyložen v terminálech v Kikumě a Namikatě.



Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného vládního úředníka uvedla, že japonská vláda požádala pojišťovny v zemi, aby na sebe vzaly další rizika a pokračovaly v poskytování pojištění pro přepravce zkapalněného zemního plynu v ruských vodách i pro případ války. Vláda tak reagovala na oznámení pojišťoven Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance a Mitsui Sumitomo Insurance, že od 1. ledna přestanou nabízet námořní válečné pojištění, které kryje škody na lodích způsobené válkou v ruských vodách.



Japonská vláda chce podle zmíněného úředníka zajistit, aby země i nadále dovážela LNG z ruského projektu Sachalin-2. Komplex na ostrově Sachalin, v němž mají podíly i japonské společnosti, se podílí na dovozu LNG do Japonska devíti procenty.