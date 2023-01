Automobilka Stellantis by kvůli rostoucím nákladům mohla zavřít další závody, varoval CEO Tavares

Pokud vysoké ceny elektromobilů způsobí, že automobilový trh klesne z úrovně před pandemií, bude nutné zavřít další závody na výrobu aut. Na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas to novinářům řekl šéf nadnárodní automobilové společnosti Stellantis Carlos Tavares. Upozornil, že společnost se potýká s vyšší inflací a s náklady na elektrifikaci.



Pokud automobilka nebude optimalizovat nákladovou strukturu, nemůže absorbovat dodatečné náklady na elektrifikaci, což může způsobit růst cen aut a vést ke zmenšení trhu, řekl Tavares. "Pokud se trh zmenší, nebudeme potřebovat tolik továren. Pak také budeme muset učinit některá neoblíbená rozhodnutí," řekl.



Šéf Stellantisu dodal, že automobilový průmysl musí absorbovat o 40 procent vyšší náklady na elektromobily. Rostoucí náklady spojené s elektrifikací automobilového trhu označil za nejvýznamnější problém, který ovlivňuje automobilový průmysl.



Stellantis má sídlo v Nizozemsku a minulý měsíc firma oznámila, že od 28. února zatím na dobu neurčitou přeruší provoz továrny na výrobu Jeepů v americkém státě Illinois. Bude také muset propouštět. Pokud se poptávka po autech opět zvýší, mohl by Stellantis rozhodnutí o budoucnosti závodu upravit, dodal Tavares.



Automobilky pociťují tlak inflace, která brzdí některé kupující, i když situace na trhu s polovodiči, kterých bylo od pandemie nemoci covid-19 nedostatek, se začala zlepšovat. Prostředí vyšších úrokových sazeb, vysoké inflace a dalších ekonomických problémů začalo mít dopad na výrobce po celém světě, uvedla agentura Reuters. minulý měsíc uvedl, že rok 2023 bude pravděpodobně „ještě náročnější“ než rok 2022.



Stellantis nemá jinou možnost než pokračovat ve snižování fixních, variabilních a distribučních nákladů, aby si udržel konkurenceschopnost a elektromobily se staly dostupnější pro střední třídu, řekl Tavares. Pokud by firma přestala pracovat na nákladech, do tří let by byla v problémech.



Stellantis také podle Tavarese uvažuje o zastavení výroby aut v Číně, která je největším automobilovým trhem na světě. Stellantis pokračuje v jednáních se svým čínským partnerem pro automobily Peugeot a Citroën. Setrvání v Číně s velkým objemem aktiv by představovalo velké riziko v případě eskalace geopolitického napětí se západním světem. "Jednání jsou těžká, jsou uctivá a nejsou hotová," řekl Tavares v Las Vegas.



Skupina Stellantis je čtvrtým největším výrobcem automobilů na světě, vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler a francouzského konkurenta PSA. Fúze přivedla dohromady značky Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram.

Zdroj: Bloomberg, ČTK