Pokles aktivity, ale také nabírání zaměstnanců - data dnes podpořila jestřáby

ISM dodalo první zásadní data po přelomu roku. Tržní reakce na jeho index sledující aktivitu průmyslu je negativní, když sice hlavní číslo naplnilo očekávání, ale detaily nahrávají jestřábům ve vedení Fedu.



Pokles ISM hlouběji pod neutrálních 50 bodů by měl být za současné situace negativní, ovšem výsledných prosincových 48,4 prakticky kopíruje konsensus na úrovni 48,5 a nevybízí k reakci. Je třeba se tedy podívat na dílčí výsledky průzkumu. Ty hovoří o rychlejším úbytku nových objednávek, menším poklesu produkce a nárůstu zásob, čímž dokreslují slabší aktivitu.

Slovní odpovědi firem jsou dost různorodé. Najdeme v nich konstatování slábnoucí poptávky, ale také nápravy dodavatelských řetězců a některé firmy vidí nadále problém hlavně v nedostatku kapacity a kvalifikovaných pracovníků.





Vedle toho jsou tu také další důležité subindexy. Index cen naznačuje další citelný ústup cenových tlaků, což by se mohlo projevit v následujícím PPI. Jde určitě o příznivý faktor, který by ještě nedávno trhy pozitivně naladil. Jak ale upozornil Fed, podstatnější než výkyvy cen je pro něj napjatý trh práce, a v tomto bodě ISM dodává naopak nepříznivé informace. Firmy se po přestávce vrátily k nabírání lidí, ačkoli jde pouze o mírný nárůst zaměstnanosti.

K dokreslení obrázku je pak dobré dodat současně zveřejněná data o otevřených pracovních pozicích (za listopad): Navzdory očekáváním jich prakticky neubylo, když počet dosahuje skoro 10,5 milionu.

Právě kombinace signálů o trhu práce asi bude převažovat, neboť drží jestřáby z Fedu pevně v sedle. Důkazem toho může být i dnešní komentář Neela Kashkariho, podle něhož by si Fed měl vybrat přestávku až po zvednutí sazeb na 5,4 pct. Navíc, pokud by inflace klesala příliš pomalu, sazby by případně mohly stoupnout ještě podstatně výš, říká. Kashkari je jeden z těch, kteří se z výrazné holubice převtělily do jestřába, a ani slibné cenové statistiky je zatím nedokázaly obměkčit. Obrázek o názorech bankéřů by mohl upřesnit dnešní zápis z prosincového zasedání měnového výboru.

A vzhledem k signálu, který vyslalo ISM spolu s otevřenými pozicemi, nyní investoři o to pozorněji upřou zraky k prosincovému reportu z trhu práce, který vyjde v pátek. Zatím to nevypadá, že by měl ztrácet sílu, přestože roste shoda na slabém výhledu pro ekonomiku.