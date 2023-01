Ekonomové z banky Goldman Sachs zlepšili výhled pro eurozónu, recesi už nečekají

Ekonomové americké investiční banky už na letošní rok nepočítají v eurozóně s hospodářskou recesí. Ekonomika regionu byla podle nich na konci loňského roku odolnější, ceny zemního plynu klesly a Čína upustila od přísných koronavirových omezení dříve, než se předpokládalo. Podle nového odhadu by ekonomika zemí platících eurem letos měla vykázat růst o 0,6 procenta. Původně počítal s poklesem, a to o 0,1 procenta.



V zimním období bude hospodářský růst kvůli energetické krizi stále slabý, za první čtvrtletí by však ekonomika mohla vykázat růst o 0,1 procenta. Technicky tak eurozóna nesklouzne do recese, uvedl tým ekonomů v čele se Svenem Jarim Stehnem. Technicky recese nastává, pokud se hrubý domácí produkt (HDP) sníží proti předchozím třem měsícům dvě čtvrtletí za sebou.





Rychleji by se měla snižovat rovněž inflace, která by do konce roku mohla klesnout asi na 3,25 procenta. Doposud Goldman očekával snížení inflace na 4,5 procenta. Tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v prosinci podle údajů Eurostatu zpomalilo na 9,2 procenta z 10,1 procenta v listopadu.



"Očekáváme také zpomalení inflace kvůli zmírnění růstu cen zboží, ale vidíme pokračující tlak na růst cen ve službách kvůli rostoucím nákladům na práci," uvedli ekonomové. "Vzhledem k odolnější ekonomické aktivitě, přetrvávající jádrové inflacím a jestřábím komentářům očekáváme, že ECB v příštích měsících měnovou politiku dále významně utáhne," dodali také ekonomové .





ECB by podle ekonomů měla zvýšit na únorovém a březnovém zasedání základní úrok o půl procentního bodu. Poté by měl v květnu následovat poslední krok, a to zvýšení o čtvrt procentního bodu. Depozitní sazba by tak měla dosáhnout 3,25 procenta.

Zdroj: ČTK, marketwatch.com, Bloomberg