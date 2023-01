Evercore ISI: Technologie pro letošní rok

Ředitel výzkumu internetových firem v ISI Mark Mahaney hovořil na Bloombergu o technologických akciích a jejich výhledu pro letošní rok. Nejdříve zavzpomínal na rok 2022, který byl zejména pro růstové akcie „nejhorší od roku 2008“.



Bloomberg doplnil expertova slova následujícím přehledem s nejhůře si vedoucími akciemi v indexu S&P 500 v minulém roce. Více než 70 % ztratil Generac. Mezi firmami s více než 60 % poklesem byla i či Meta:





Zdroj: Bloomberg



Mahaney uvedl, že pro letošní rok by se držel „takticky konstruktivní strategie“. Konkrétně by ji měly představovat technologické firmy s defenzivnějšími rysy. Tedy ty, které mají silné příjmy odolnější vůči recesi a dovedly snížit náklady. Takovou akcií by měl být třeba Uber i kvůli tomu, že výdaje spotřebitelů na cestování by měly být zčásti málo citlivé na ekonomický cyklus. K tomu Uber dokázal snížit své náklady, protože „k tomu byl donucen“.



Evercore ISI míní, že Uber se mění z růstové společnosti na firmu, která bude schopná generovat volný tok hotovosti pro své akcionáře. Za atraktivní pak považuje i akcie Netflixu, Amazonu a Googlu. Mahaney k tomu dodal, že předchozí prostředí vysoké likvidity prospívalo řadě růstových akcií, jejich valuace se dostaly na mimořádně vysoké hodnoty. Expert sám podle svých slov udělal několik chyb v hodnocení jejich investiční zajímavosti.

Nyní na růstové firmy doléhá prostředí vyšších sazeb, na které jsou citlivější než jiné typy akcií. Navíc ale podle experta dochází k fundamentálním změnám v některých společnostech a na jejich trzích. Dobrým příkladem může být Meta. Na samotné sazby jsou pak nejcitlivější firmy, které by podle očekávání měly dosahovat vyšší ziskovosti až ve vzdálenější budoucnosti. Typickým příkladem je Shopify.



Zdroj: Bloomberg